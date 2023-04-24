У ЗСУ розповіли, яка зброя захистить прифронтові території від російських ракет С-300

Ефективно захистити прифронтові території України від ракет С-300, якими часто атакують окупаційні війська РФ, можуть американські системи Patriot.

Як передає НСН, про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, С-300 прилітають до цілі всього за кілька хвилин. Саме тому реагування ППО на них має бути “доволі швидке”.

“Patriot може збивати ці ракети, тому що С-300 запускають по балістичній траєкторії. Але треба розуміти, скільки у нас буде ракет до Patriot і скільки у них (росіян – Ред.) буде ракет до С-300”, зауважив Ігнат.

Він висловив припущення, що окупанти у таких випадках знову перейдуть до старої схеми: будуть запускати ракети, аби виснажити українську систему ППО. Ігнат наголошується, саме тому війна називається “війною на виснаження”:

“Ворог намагається виснажити нас, ми – його”.

Представник Повітряних сил каже, що найкращий варіант – знищувати установки, як це роблять наші пілоти.

“Ну є й інші методи, є ударні БПЛА. Цей напрямок нам теж треба розвивати… F-16 вирішить ці всі питання”, додав він.

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