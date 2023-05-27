Російська провокація на ЗАЕС не вдалась – розвідка зіграла на випередження

Провокація на ЗАЕС не вдалась, ГУР вчасно розкрило плани російських окупантів.

Ввечері 26 травня ГУР повідомляло, що окупанти готуються до імітації аварії на Запорізький АЕС, щоб потім звинуватити Україну. У такий спосіб розвідка змогла зірвати наміри окупантів.

Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак, передає НСН.

За його словами, зараз окупанти слідкують, що відбувається у медійному просторі України і Заходу.

Чи відмовляться росіяни від свого плану

Іван Ступак зазначив, що наші розвідники могли отримати інформацію від агентів або через прослуховування телефонів, супутники тощо. Росіяни готувались до масштабної провокації, однак зрозуміли, що їх викрили.

Це гра на випередження. Хто перший повідомив про плани іншої сторони, той “ферзь” (найсильніша фігура у шахах – ред.). Росіяни присіли та слідкують, що зараз відбувається у медійному просторі України та Заходу, вважає він.

Експерт Українського інституту майбутнього припустив, як далі будуть діяти російські загарбники. На його думку, можливі такі варіанти розвитку подій:

Росіяни повністю відмовляться від реалізації плану;

Відмовляться на певний час, поки усе не затихне, але спробують знову;

Намагатимуться, як їм здаватиметься, вдосконалити свій план;

Шукатимуть, як Україна отримала інформацію.

Зверніть увагу! У ГУР повідомили, що 27 травня російські спецслужби почали втілювати провокацію із хімічною зброєю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Росіяни хочуть створити осередок радіаційної небезпеки, щоб звинуватити Україну. Можуть бути реальні жертви серед окупантів з ознаками ураження хімічною зброєю. Наголошуємо, що Україна не використовує хімічну зброю.

Провокація на ЗАЕС: головне

Ввечері 26 травня українська розвідка повідомила, що російські загарбники готують масштабну провокацію з імітації аварії на Запорізькій атомній електростанції.

Зазначалося, що для цього завдадуть удару безпосередньо по території ЗАЕС, згодом оголосять про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно хотіли звинуватити Україну.

У ГУР пояснили, що мета росіян – спровокувати міжнародну спільноту на проведення детального розслідування, під час якого буде зупинено всі бойові дії. Звичайно, росіяни сподівались зупинити контрнаступ ЗСУ.

Мер Енергодара Дмитро Орлов 27 травня повідомив, що ніч у місті минула без надзвичайних подій, ситуація залишається незмінною.

Глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що радіаційний фон в нормі – 0.12. Обстрілів ЗАЕС не зафіксовано.

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