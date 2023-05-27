Чи можуть російські окупанти підірвати ЗАЕС, коли будуть тікати з Енергодара. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прокоментував таку можливість.

Про те наскільки існує ймовірність підриву атомної станції Коваленко написав у своєму телеграм-каналі, передає НСН.

Чи наважаться російські окупанти підірвати ЗАЕС

Насамперед експерт відзначив, що на лівому березі Херсонської області та в окупованій частині Запорізької області у росіян сконцентровано в межах 150 тис особового складу. При цьому, цієї кількості сил недостатньо для утримання території.

“Найгірша ситуація у РОВ (російсько-окупаційних військ – ред.) з утриманням території в обороні саме в Херсонській області. Там як нестача сил по фронту, так і відсутність засобів згідно штатної комплектації. Але, найважливіше те, що в тимчасово окупованому Криму ситуація ще гірша. Там розміщено не більше 20-25 боєздатних БТГр. Тому, в разі активізації якихось дій на півдні, основна частина всієї цієї 150-ти тисячної маси хлине в паніці саме в Крим, тим самим насичуючи його ресурсом”, написав він.

Коваленко стверджує, що в разі, якщо окупанти підірвуть ЗАЕС, то в гранично стислі терміни вони втрачають 150 тисяч умовно боєздатних тіл.

“Можливості утримати південь, не кажучи вже про утримання Криму, просто у росіян не буде. При цьому, буде здійснений ядерний терористичний акт, прикладів якому в історії ніколи не було, що в свою чергу активізує… ні, не міжнародне співтовариство. Активізує міжнародну військову машину, для утихомирення ядерного терориста. Такий теракт цілком може активізувати 5-ту статтю колективної безпеки НАТО. У свою чергу, ресурсу для відбиття контртерористичної операції НАТО у РОВ не буде”, пише він.

Експерт запевняє, що ніякого підриву ЗАЕС втікаючи окупанти здійснювати не будуть, так як вони ще Крим хочуть “позахищати”.

Нагадуємо, вчора ввечері українська розвідка повідомила, що російські загарбники готують масштабну провокацію з імітації аварії на Запорізькій атомній електростанції, щоб звинуватити в цьому Україну.

“Для цього буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно буде звинувачено Україну”, попередили в ГУР.

Зазначимо, станом на 8.30 ранку 27 травня 2023 року провокацій на ЗАЕС не зафіксовано. Радіаційний фон в нормі.

У місті Енергодар наразі відсутні інтернет і мобільний зв’язок. Ніч у місті минула без надзвичайних подій.

Як раніше повідомляла НСН, стало відомо, що гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії, Рафаель Гроссі, готує нові пропозиції щодо безпеки окупованої Запорізької АЕС.

Він планує представити список з п’яти принципів для схвалення Радою Безпеки ООН вже цього місяця. Ці принципи включають: заборону розміщення важкої військової техніки та військового персоналу на станції; заборону стріляти з АЕС та в її бік, включно із забороною нападати на персонал на об’єкті; захист усіх систем безпеки та безпеки на підприємстві; захист всіх зовнішніх ліній електропередач; моніторинг дотримання вищезазначених принципів.

Ще новини України і світу: У Чехії закликали готуватися до «поганого сценарію» контрнаступу: що це означає