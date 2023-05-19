Яку зброю окупанти тримають на території ЗАЕС – експертка розповіла, що відомо (відео)

Російські окупанти перетворили ЗАЕС на справжній військовий форпост. Загарбники тримають на станції 2 тисячі солдатів та зброю.

Як передає НСН, про це розповіла експертка у сфері атомної енергетики Ольга Кошарна в коментарі 24 каналу.

За її словами, таким чином росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ.

ЗАЕС перетворили на справжню військову базу. Там побудовані фортифікаційні споруди, є вогневі позиції із зенітними системами на дахах, засоби радіоелектронної боротьби на території майданчика, повідомила вона.

Водночас на Запорізькій АЕС вводять заборону на пересування і спілкування.

Кошарна зазначила, що 5 та 6 травня окупанти провели евакуацію мешканців Енергодару до Криму та Росії. З персоналу ніхто не евакуювався. Працівникам ЗАЕС забороняють спілкування, вони не мають ніяких телефонів. Ворог тисне психологічно.

Експертка у сфері атомної енергетики підкреслила, що персонал примусово змушують підписувати контракти. У квітні Росія заявляла, що вже у травні на Запорізькій АЕС буде понад 4 тисячі працівників, насправді нема і 3 тисяч.

Критичне зменшення персоналу призвело до невиконання регламентних робіт, перевірки обладнання, яке має бути за графіком. Зруйновані логістичні ланцюжки постачання запасних частин. Ризики небезпеки зростають з кожним днем, наголосила вона.

Ольга Кошарна про ситуацію на ЗАЕС. Відео

Окупанти встановили нові правили на станції

Росія продовжує запроваджувати нові жорстокі “правила” для персоналу Запорізької АЕС. Працівникам заборонили спілкуватися між собою під час роботи на станції. У такий спосіб Росія намагається приховати кількість техніки та замаскувати свої вогневі позиції.

Відтепер під час роботи працівники мають весь час дивитися вперед, навіть простий погляд убік – суворо заборонений.

Також заборонені будь-які переміщення територією АЕС, окрім тих, які чітко визначили окупанти. Виходити за межі станції та просто на вулицю – суворо заборонено.

Відомо, що раніше росіяни вже заборонили персоналу станції користуватися мобільними кнопковими телефонами на робочих місцях.

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