«Царювання» добігає кінця – окупанти погрожують зробити персонал ЗАЕС живим щитом

Війська РФ залякують працівників Запорізької атомної електростанції і погрожують зробити персонал ЗАЕС живим щитом. Про це розповідає НСН

Загарбники розповідають працівникам тимчасово окупованої Запорізької станції, що закриють їх там, якщо ЗАЕС штурмуватимуть українські військові. Подейкують, що окупанти збираються розмістити персонал у сховищі, яке може вмістити до тисячі осіб.

Про це повідомляється у телеграм-каналі Енергодар.

Окупанти погрожують зробити персонал ЗАЕС живим щитом

При цьому рашисти залякують станційників тим, що нібито Служба безпеки арештовуватиме всіх, хто працював на атомному об’єкті під час його російської окупації.

Це робиться задля того, щоб похитнути психоемоційний стан атомників Запорізької АЕС, які вже понад рік терплять знущання з боку загарбників.

«Закликаємо мужніх працівників ЗАЕС не вірити словам окупантів. Рашисти просто розуміють, що їхнє «царювання» на станції добігає кінця, а тому намагаються завдати якомога більшої шкоди як самій Запорізькій АЕС, так і персоналу, який попри все стоїть на варті ядерної та радіаційної безпеки» – йдеться у зверненні. «ЗАЕС – це була, є і буде Україна!»

Ще новини України: Навіщо окупанти проводять “евакуацію” на Запоріжжі – пояснення розвідки