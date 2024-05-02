Чи правда, що паска є фалічним символом? – етнологиня

Чи правда, що паска є фалічним символом? Розповіла кандидатка історичних наук та етнологиня Інституту народознавства НАН України Анастасія Кривенко.

Про це йдеться на сайті «РБК-Україна», передає сайт «новини України – НСН».

В інтернеті поширюють інформацію, що паска – це фалічний символ. Тому великодню випічку оздоблюють білою глазур’ю і поряд кладуть писанки.

Чи правда таке твердження, пояснила етнологиня Анастасія Кривенко.

«Ця теорія звучала ще на початку ХХ століття, але насправді вона не має підтвердження. Аргументом було те, що паска має циліндричну форму і покрита білою глазур’ю – це нагадує фалічний символ. Але форма паски колись була не такою. Це була звичайна кругла хлібина. А коли ще не було здобної дріжджової випічки, то вона була прісною і була схожою на корж чи паляницю», каже етнологиня

Чи правда, що паска є фалічним символом

За її словами, ще у ХІХ столітті паска була круглою. За старих фотографій Карпат відомо, що вона могла бути квадратною. Згодом спосіб приготування паски змінився. Форма стала циліндричною на початку ХХ століття, особливо коли у 20-30 роки з’явились бляшані посудини для випікання

Анастасія Кривенко наголосила, що паска не має фалічного значення.

«У пасці закладена семантика родючості – вона впливає на урожай і на плодючість, але тут нема прив’язки до фалічного символу», додала науковиця.

Вона додала, що паску пов’язують з померлими родичами.

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