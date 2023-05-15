Російські загарбники влаштували так звану “евакуацію” населення з окупованих територій на Запоріжжі для досягнення одразу кількох цілей.

Одна з них – це вивіз лояльних до себе людей і дорогих матеріальних засобів.

Розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк, передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

“Росіяни в Запорізькій області евакуюють своїх прибічників та колаборантів. Одночасно вони намагаються вивозити документи та матеріальні засоби – побутову техніку, викрадені автівки тощо, які можуть бути потенційно знищені внаслідок бойових дій. Тобто все, що для них є цінним, вони вивозять”, розповів він.

Водночас у Головному управлінні розвідки зазначають, що під прикриттям так званої евакуації цивільного населення росіяни насправді проводять контррозвідувальні та фільтраційні заходи на тих територіях, де, на їхню думку, скоро йтимуть активні бойові дії.

“Крім того, вони проводять примусову депортацію під виглядом евакуації з територій, де, як вони вважають, будуть йти бойові дії. Вони, по-перше, не хочуть, щоб населення могло спостерігати за їхньої підготовкою до боїв – тобто це певні контррозвідувальні заходи. Це також і фільтраційні заходи, оскільки насамперед відбувається вивіз проукраїнського населення. І по-третє, росіяни бояться проведення на цих територіях якогось партизанського руху і внутрішнього спротиву”, зазначає Черняк.

“Евакуація” у Запорізькій області: що відомо

5 травня гауляйтер захопленої частини Запорізької області Євген Балицький оголосив евакуацію з міста-супутника ЗАЕС – Енергодара, а також з Токмака, Пологів, Василівки та інших.

Своїми діями вони спровокували шалену паніку, на в’їзді у захоплений РФ Крим утворилися величезні черги з машин.

Російські окупанти та колаборанти намагаються тікати з тимчасово окупованої території Запорізької області, в тому числі з Мелітополя, і нерідко вдаються до провокацій, аби знайти привід для виїзду.

Раніше ми писали, що окупанти пригнали на Запоріжжі підкріплення з 400 зеків.

За даними Генштабу ЗСУ, на один із полігонів на тимчасово окупованій території Запорізької області прибула нова партія завербованих ув’язнених приватною військовою компанією «Вагнер».

Чотириста завербованих ув’язнених привезли на територію полігону для військової підготовки в районі Новопетрівки. Підготовка триватиме кілька тижнів.

Ще новини України: Ігнат відповів, хто причетний до авіакатастроф у Брянській області