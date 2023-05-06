Жесть в Енергодарі: окупанти тікають, мародерять і палять документи

Окупанти на Запоріжжі готуються до контрнаступу ЗСУ. Зокрема в Енергодарі ситуація вкрай напружена. Ворог краде все, що може вкрасти, втікає, а також намагається замести сліди.

Про актуальну ситуацію в Енергодарі та на решті окупованого Запоріжжя розповідає 24 канал, передає НСН. Також ми проаналізували низку інших джерел.

Окупанти мародерять в Енергодарі

Пізно ввечері стало відомо, що російські загарбники вивезли з лікарні пацієнтів. Передовсім мовиться про важких. Цікаво, що персонал медичного закладу вони попередили, що місто закрите з 5 по 11 травня. Причому як на в’їзд, так і на виїзд.

Крім того, відомо, що у багатьох окупованих селах області ворог мародерить. Причому робить це, як кажуть у місцевих пабліках, “по-чорному”.

Окупанти продовжують займатися викраденням дітей. Їх вивезли з Кам’янки до півострова Крим. Мовляв, Бердянськ їх не прийняв. Цікаво, що так званий глава окупованої частини Запорізької області балицький вкотре наголосив на буцімто евакуації. Правда, він підкреслив, що вивозити всіх не збираються.

У місцевих ЗМІ підкреслюють, що головний цинізм того, що відбувається, у спробах прикритися цивільними. Окупанти та колаборанти саме для того і роблять так звану евакуацію. Щоб мати можливість втекти непоміченими.

З декількох джерел стало відомо, що глава окупаційної влади Енергодара (комендант) виїхав ще 4 дні тому.

А з сусіднього Дніпрорудного, за словами мешканців, виїхали співробітники “правоохоронних” органів. Про це пише моніторинговий Телеграм-канал Непосредственно Gachi і публікує скріни з місцевих чатів.

Також ТГ-канал повідомляє, що в Енергодарі окупанти стягнули техніку і живу силу в район садового товариства “Хвиля”. І зобов’язали власників дач виїхати і забрати своє майно до 10 травня. Залишене майно буде конфісковане і поверненню не підлягає.

Власники дач на СОТ “Хвиля” в Енергодарі, інформація для вас! Вхід на дачі буде закрито гоблінами з 11 травня. Причина – цитую: “самі винні що поруч із нами ваші дачі стоять”. До 10 травня необхідно забрати всі свої речі, інакше їх конфіскують гобліни і поверненню не підлягають. З 11 травня буде закрито вхід на територію дач СОТ “Хвиля”, – йдеться у повідомленні

Евакуацію оголосили і в Благовіщенській територіальній громаді.

Зазначимо, що, судячи з коментарів у місцевих пабліках, люди не палають бажанням кудись виїжджати, адже багато хто тут займається вирощуванням помідорів та інших овочів у великих масштабах. І кидати господарство не хоче.

Пізно ввечері до Мелітополя з боку Василівки приїхала велика кількість легковиків. Мовиться як про транспортні засоби з чорними військовими номерами, так і цивільні. Цікаво, що в деяких із них багажники були завантажені холодильниками.

Окупанти панікують у Мелітополі

За словами міського голови Івана Федорова, у Мелітополі “комп’ютери і сервери окупаційного паспортного столу взяли безстрокову відпустку”. Таким чином він зазначив, що ворог їх просто вивозить. Причому робить це у поспіху. Техніку везуть до росії, а документи, які залишилися, спалюють.

Також спалюють документи у так званій окупаційній військовій поліції. Впродовж минулого дня там активно знищували папери.

У мелітопольській лікарні інтенсивних методів лікування терміновий вечірній зліт “керівництва”. Достроково виписують пацієнтів з травматології, а самі обговорюють в яких містах вже встигли втекти, зазначив він.

Водночас міський голова звернувся до населення. Він зазначив, що окупантам вигідна паніка серед місцевих мешканців. Тож їх він закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Хочуть вивезти 70 тисяч людей

На цьому наголосили у свіжому звіті Інституту з вивчення війни. У ньому зазначають, що так звана окупаційна влада оголосила про примусове переміщення 70 тисяч людей на окупованій частині Запоріжжя. Звичайно ж, усе це замасковане під так звану евакуацію.

Ясна річ, колаборанти прикриваються буцімто благими намірами. Насправді вони хочуть вивезти вразливі групи населення, включаючи сім’ї з дітьми, людей з інвалідністю та похилого віку. Мовиться про примусову евакуацію мешканців 18 населених пунктів, які розкинулися уздовж південного краю Каховського водосховища та російських наземних ліній зв’язку.

Уже відомо про евакуацію цивільного населення з Пологівського району до Бердянська. В Інституті зазначили, що ці населені пункти розташовані далеко від лінії фронту. І що ці рухи демонструють план росії здійснити контрольований, бойовий відхід зі своїх нинішніх позицій. Про спроби утримати нинішню лінію зіткнення у разі контрнаступу ЗСУ не йдеться.

Укладачі звіту зауважили, що росіяни повторюють сценарій Херсонської області. Там теж спочатку проводили буцімто евакуацію з прифронтових районів у жовтні та листопаді. Тоді ж ворог посилався на загрозу ударів, а також бойових дій.

В Інституті зазначають, що переселення людей на Запоріжжі не означає, що контрнаступ ЗСУ відбудеться саме там. Водночас окупаційна влада росії, ймовірно, скористається наростанням страху своїх громадян перед можливим просуванням українського війська. Так вони зможуть продовжити виправдовувати масове примусове переселення українців.

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