«Евакуація» з 18 населених пунктів на Запоріжжі розпочалася: список

«Евакуація» з 18 населених пунктів на Запоріжжі розпочалася. Про це заявляє гауляйтер Є.Баліцький, передає НСН.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сьогодні, 5 травня окупанти оголосили термінову «евакуацію» населення на Запоріжжі, аргументуючи це нібито загрозою обстрілів ЗСУ. Спочатку інформація про евакуацію «гуляла» по батьківським чатам садочків і шкіл на рівні чуток – було наказано забирати дітей з навчальних закладів. Населення не розуміло, що відбувається.
А згодом з’явилася заява Є.Баліцького.
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І от, увечері п’ятниці окупанти вже інформують, що «евакуація» розпочалася.
«Евакуація» з 18 населених пунктів на Запоріжжі: список
Оприлюднено список населених пунктів, з яких вивозитимуть людей.
Це:
- Тимошівка;
- Смирново;
- Тарасівка;
- Орлянське;
- Молочанськ;
- Куйбишеве;
- Пришиб;
- Токмак;
- Мала Білозерка;
- Василівка;
- Велика Білозерка;
- Дніпрорудне;
- Михайлівка;
- Кам’янка-Дніпровська;
- Енергодар;
- Пологи;
- Кінські Розбрати;
- Розівка.
Раніше окупаційна влада повідомляла, що «евакуювати» людей будуть до Бердянська.
Тим часом, повідомляється, що у Мелітополі – черги на заправках, а на кордоні з окупованим Кримом – корки.
До речі, в Криму, а також у Ростовській області вже заявили, що готові прийняти «переселенців із Запорізької області».
На цьому відео окуповані Пологи:
А це вже Бердянськ:
Зазначимо, що до мешканців Дніпропетровської і Запорізької областей, які живуть на правому і лівому березі Каховського водосховища, звернулася справжня, українська, влада. А саме – начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Він закликав не виходити цими вихідними на вулицю.
Друзі, у ці вихідні прошу вас бути вдома і без нагальної потреби не виходити на вулиці… Це стосується не тільки Нікопольського району, а й окупованої території на березі Енергодара, — написав він у своєму Телеграм-каналі
Також чиновник просить громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не наближатися до адміністративних будівель та будівель з подібним функціоналом.
Додамо, що окупаційна влада вже кричить про контрнаступ ЗСУ. На думку гауляйтера Запорізької області Є.Баліцького, українська армія підуть в атаку вже найближчими днями або навіть годинами. Його слова передають російські пропагандисти.
Ми розуміємо, що контрнаступ найближчим часом відбудеться. Це може статися днями, навіть годинами, — каже він
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