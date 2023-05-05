«Евакуація» з 18 населених пунктів на Запоріжжі розпочалася: список

«Евакуація» з 18 населених пунктів на Запоріжжі розпочалася. Про це заявляє гауляйтер Є.Баліцький, передає НСН.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сьогодні, 5 травня окупанти оголосили термінову «евакуацію» населення на Запоріжжі, аргументуючи це нібито загрозою обстрілів ЗСУ. Спочатку інформація про евакуацію «гуляла» по батьківським чатам садочків і шкіл на рівні чуток – було наказано забирати дітей з навчальних закладів. Населення не розуміло, що відбувається.

А згодом з’явилася заява Є.Баліцького.

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І от, увечері п’ятниці окупанти вже інформують, що «евакуація» розпочалася.

«Евакуація» з 18 населених пунктів на Запоріжжі: список

Оприлюднено список населених пунктів, з яких вивозитимуть людей.

Це:

Тимошівка;

Смирново;

Тарасівка;

Орлянське;

Молочанськ;

Куйбишеве;

Пришиб;

Токмак;

Мала Білозерка;

Василівка;

Велика Білозерка;

Дніпрорудне;

Михайлівка;

Кам’янка-Дніпровська;

Енергодар;

Пологи;

Кінські Розбрати;

Розівка.

Раніше окупаційна влада повідомляла, що «евакуювати» людей будуть до Бердянська.

Тим часом, повідомляється, що у Мелітополі – черги на заправках, а на кордоні з окупованим Кримом – корки.

До речі, в Криму, а також у Ростовській області вже заявили, що готові прийняти «переселенців із Запорізької області».

На цьому відео окуповані Пологи:

А це вже Бердянськ:

Зазначимо, що до мешканців Дніпропетровської і Запорізької областей, які живуть на правому і лівому березі Каховського водосховища, звернулася справжня, українська, влада. А саме – начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Він закликав не виходити цими вихідними на вулицю.

Друзі, у ці вихідні прошу вас бути вдома і без нагальної потреби не виходити на вулиці… Це стосується не тільки Нікопольського району, а й окупованої території на березі Енергодара, — написав він у своєму Телеграм-каналі

Також чиновник просить громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не наближатися до адміністративних будівель та будівель з подібним функціоналом.

Додамо, що окупаційна влада вже кричить про контрнаступ ЗСУ. На думку гауляйтера Запорізької області Є.Баліцького, українська армія підуть в атаку вже найближчими днями або навіть годинами. Його слова передають російські пропагандисти.

Ми розуміємо, що контрнаступ найближчим часом відбудеться. Це може статися днями, навіть годинами, — каже він

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