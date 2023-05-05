На Запоріжжі окупанти оголосили термінову евакуацію населення. Такі повідомлення надходять з Енергодара, Токмака, Полог, Молочанська тощо. Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров, а також низки інших джерел, передає НСН.

Відповідну інформацію Федоров оприлюднив сьогодні, 5 травня, о 13:00. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що саме ця дата згадувалася окупантами у їх оголошеннях про можливу евакуацію. Такі оголошення з’явилися на окупованому Запоріжжі у квітні.

Евакуацію населення, в першу чергу дітей, оголосили до Бердянська.

Місцеві жителі міста Пологи, Токмака та Молочанська повідомляють, що окупанти терміново організовують евакуацію населення до Бердянська, обумовлюючи це «обострєнієм на лінії боєстолкновєній, – написав Іван Федоров

З Енергодара теж оголосили евакуацію, хоча місто не прифронтове

Згодом Федоров додав, що евакуацію оголошують і в Енергодарі. Там окупанти наказали швидко забирати дітей із дитсадків.

Насторожує, що в черговий раз примусово хочуть евакуювати в тому числі і дітей. Як їх доводиться потім розшукувати по всій ерефії, ми вже бачили, – зазначив Федоров

Моніторинговий Телеграм-канал Непосредственно Gachi, який висвітлює події на берегах Енергодара і Нікополя, теж дає сьогодні аналогічну інформацію.

Токмак, Пологи, Молочанськ – повна евакуація населення відбувається. Інформація підтвердилася на щастя, хоча я сумнівався в цьому. Залетіли автобуси евакуаційні, катається машинка з рупором у кожному районі, що до 15:00 мають бути зібрані речі. По домівках поки не лазять, насильно начебто теж не женуть. Жителі пишуть, що гобліни почали переодягатися в цивільну форму, паніка на вищому рівні. Хоча ні… ПАНІКИ ЖЕ НЕМА, – йдеться у повідомленні

Автор додає, що в Енергодарі теж цікаві речі кояться. Адміністрація садочків розпорядилася терміново забрати дітей. Також проводять евакуацію деякі школи.

Місцевий Телеграм-канал Енергодар, посилаючись на партизан, повідомляє, що окупанти закрили у місті паспортний стіл. Обумовлюють тим, що «ЗСУ будуть проводити масовий обстріл на окупованої території Запорізької області.

Всі ми знаємо, що орки здатні на будь-які провокації, аби у подальшому звинуватити ЗСУ, тож без нагальної на то потреби, не перебувайте на вулицях та будьте подалі від скупчення армії рф, – звертається до мешканців автор повідомлення

Зазначимо, що серед населення повне нерозуміння ситуації. Про це свідчать, зокрема, повідомлення у закритих чатах енергодарських пабліків, оприлюднені Непосредственно Gachi.

На Запоріжжі окупанти оголосили термінову евакуацію населення: у населення нерозуміння ситуації

Тим часом, з’явилася і офіційна, якщо її так можна назвати, інформація про евакуацію на Запоріжжі.

“Влада” Запорізької області вирішила тимчасово перевезти мешканців 18 прифронтових населених пунктів углиб регіону через українські обстріли, що посилилися – заявив гауляйтер регіону зрадник Є.Баліцький

Джерело: Nikopolnews

Ще новини України: Окупанти на Запоріжжі заметушилися – що відбувається