Окупанти на Запоріжжі заметушилися – що відбувається

Окупанти на Запоріжжі заметушилися. Про «ворушіння» у ворожих військах розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає НСН.

За словами Федорова, сьогодні в районі автостанції у нижній частині Мелітополя спостерігається скупчення ворожої техніки і цивільних авто:

прибувають автобуси з ворожим гарматним м’ясом, яке пересаджують у Камази і кудись везуть

прибувають і легкові авто та автобуси з цивільними з Енергодара, Дніпрорудного, Кам’янки-Дніпровської

Чи не щодня через Мелітополь зі сторони Криму та Бердянська в бік Запоріжжя і назад їздять ворожі Камази. Протягом останнього тижня перевозять і бетонні конуси.

Що цікаво, авто «швидких» теж їздять туди-сюди, але з фронту швидше і з мигалками, – пише Федоров

Також він каже, що окупантам на Запорізькому напрямку стає все тривожніше.

У селах між Токмаком та Василівкою загарбники їздять із гучномовцями та закликають мешканців евакуюватися.

А на відео, оприлюдненому Інформаційним спротивом, яким ніхто ні на що не натякає, десь у полі до чогось готуються численні паливозаправники Сил оборони України.

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