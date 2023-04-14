На Запоріжжі окупанти влаштували судилище над дівчиною за те, що розтоптала триколор

На Запоріжжі окупанти влаштували судилище над дівчиною за те, що вона розтоптала триколор. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає НСН.

Дівчині погрожували в’язницею та змусили просити вибачення на камеру

Окупанти влаштували судилище над юною мешканкою Мелітопольського району, яка показала, де саме місце прапору загарбників – вона просто розтоптала його.

“На ТОТ Запоріжжя і через рік після окупації люди не скорилися загарбникам і чинять спротив, як це тільки можливо.Яскравим доказом стали дії 16-річної мешканки Мелітопольщини, яка відправила рашистський прапор саме туди, де йому місце. Звісно окупанти змусили дівчину вибачатися «на камеру» і видалити відео з соцмереж, погрожуючи тюремним ув’язненням. Загарбники розлючені спротивом, який продовжується вже більше року. І готові воювати навіть з дітьми”, – розповів Іван Федоров

На Запоріжжі окупанти не довіряють місцевим мешканцям

Зазначимо, що в Запорізькій області окупанти не довіряють місцевим мешканцям, адже ті постійно здають їх позиції Силам Оборони. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, в тимчасово захопленому Токмаці росіяни посилили контроль за таксі. Зокрема, тепер вони мають отримувати перепустки й пред’являти її на кожному блокпосту.

Крім цього, місцевим окупантам заборонили спілкуватись з місцевими, зокрема приймати від місцевих їжу. Також в місті вимкнули вуличне освітлення аби приховати рух техніки.

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