Росіяни готуються до наступу ЗСУ на Запоріжжі. Про це у своєму свіжому звіті повідомляє Інститут вивчення війни, передає НСН.

Так, зокрема, депутат Запорізької окупаційної ради колаборант Володимир Рогов заявив, що українські війська зосереджують сили та готуються до прориву лінії фронту поблизу Оріхова (50 км на південний схід від Запоріжжя).

Крім того, російський “воєнкор” стверджував, що підрозділи 58-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ) завдали удару по українських позиціях поблизу Оріхова до того, як українські сили змогли почати контрнаступ. Військовий блогер також стверджував, що російські війська намагаються підготувати бойову розвідку біля Оріхова та Пологів (88 км на південний схід від міста Запоріжжя).

Про наступ ЗСУ на Запоріжжі говорити рано

Російські окупанти панічно бояться майбутнього контрнаступу ЗСУ. Про це свідчать заяви загарбників та перехоплені розмови, – розповів в ефірі телемарафону Олексій Дмитрашківський – речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку. Втім, він зауважив, що про контрнаступ на Запоріжжі говорити ще зарано.

ЗСУ у Запорізькій області наразі удосконалюють оборонні рубежі. Тим часом російські окупанти – у паніці. Вони бояться майбутнього контрнаступу українських воїнів.

Про те, що загарбники перелякані, свідчать, зокрема, заяви Євгенія Пригожина та перехоплені розмови. Дмитрашківський наголосив: це добре, що ворог боїться.

Він додав, що ворога ніщо не врятує.

Дурень думкою багатіє. Так само і росіяни, які укріплюються і мріють про наступи. Щоб вони відновили свій наступальний потенціал, має пройти певний час, – наголосив речник

Російські окупанти щодня зазнають колосальних втрат. Поранені загарбники здебільшого не встигають доїхати до госпіталю. Ворогу бракує медикаментів.

Що відомо про інші ділянки фронту

Поблизу Гряниківки (17 км на північний схід від Куп’янська), Білогорівки (13 км на південь від Кремінної) та Серебрянського лісу (10 км на південь від Кремінної) 24 березня відбулися невдалі наземні атаки з боку російських військ. За останніми даними на 24 березня, окупанти продовжують наступ у районі Бахмута і змогли здобути перемоги у місті та його околицях. Згідно з геолокаційними даними, російські війська просунулися до траси Т0504 Костянтинівка-Час Яр-Бахмут на південь від Івановського, на відстані близько 7 км на південний захід від Бахмута. Проте, українські сили, найімовірніше, змогли відбити напад на ділянці траси E40 Бахмут-Слов’янськ на північ від Бахмута. Дані підтверджуються геолокаційними кадрами, опублікованими 24 березня.

Ще новини України:

Встановити додаток