Український офіцер Олександр Кравцов розповів, навіщо ЗСУ утримують Бахмут, передає НСН. Що відбувається на даному напрямку зараз?

За словами Олександра Кравцова, для Росії взяття Бахмута — це символ, а для України — можливість виграти час перед постачанням західного озброєння.

Збройні сили України утримують місто Бахмут Донецької області для того, щоб виснажити ворога й дочекатися нового озброєння. Про це розповів офіцер ЗСУ Олександр Кравцов 1 березня в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За словами українського військового, для Росіян було б логічніше взяти сусідню Костянтинівку, яка б відкрила оперативний простір для наступу на Слов’янськ, Дружківку та Краматорськ.

“Бахмут стоїть осторонь, і це для них — це просто символ. Вони за нього давно боролися. І мені подобається, що в нашому суспільстві розуміють, що Бахмут — це фортеця. Але ми не зобов’язані заради цієї фортеці всіх покласти. Це фортеця, яку ЗСУ використовують для того, щоб вимотати противника”, — розповів Кравцов

Він додав, що за сім місяців оборони Бахмута українські війська отримали новітнє озброєння та боєприпаси, а також розпочали підготовку нових штурмових підрозділів.

“Бахмут для Збройних сил України — виграш часу. І мені приємно чути, що це найбільша мета для нас — утримати за будь-яку ціну. Ми утримуємо Бахмут, тому що в цьому є воєнний сенс”, — додав Кравцов

Навіщо ЗСУ утримують Бахмут – пояснення офіцера: відео

Бахмут — останні новини

Бахмутський напрямок не становить стратегічної небезпеки для українського командування. У разі взяття міста російські війська, що наступають, упруться в нові лінії оборони і не зможуть розвинути оперативний успіх – їм доведеться штурмувати наступний населений пункт тим же методом повільного продавлювання оборонних порядків.

Проте за Бахмут йдуть найзапекліші бої, давно ходять розмови про те, що ЗСУ можуть залишити місто. Фортеця Бахмут стоїть незважаючи на відчайдушні спроби російської армії взяти її за всяку ціну. У Міноборони України кажуть, що ситуація у місті “складна та напружена”. Що далі чекають на Бахмут?

Штурм Бахмута та атаки на його околиці йдуть з різних напрямків. Використовуючи тактику мобільних штурмових груп, бійці ПВК Вагнер прогризають українську оборону з флангів.

ЗСУ можуть залишити Бахмут у разі потреби, заявив СNN радник президента України Олександр Роднянський. “Наші військові, очевидно, збираються зважити всі варіанти. Поки що вони утримують місто, але, якщо знадобиться, вони стратегічно відступлять – тому що ми не збираємося жертвувати всіма нашими людьми просто так”, – сказав він

1 березня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що росіяни залучили найдосвідченіших бойовиків із ПВК “Вагнер” для наступу на Бахмут. За словами представника ЗСУ, російські сили зазнають колосальних втрат, що послаблює їхні зусилля в інших районах зіткнень, крім Бахмута.

Також Череватий повідомив, що командування оцінює ризики для Сил оборони України в Бахмуті. Наразі рішення виводити війська не було. Минулої доби російські окупанти здійснили 85 обстрілів Бахмута всіма видами артилерійського озброєння. Ще 25 зіткнень проходили безпосередньо біля міста.

Того ж дня, 1 березня, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що в Бахмуті досі перебувають близько 5000 мирних жителів, із них кілька десятків дітей. Верещук переконана, що неповнолітніх необхідно насильно евакуювати з Бахмута, навіть якщо їхні батьки чи опікуни хочуть залишитися в місті й не дають дозволу на вивезення дітей

Також 1 березня повідомлялося, що на Бахмутському напрямку снайпери Сил спецоперацій виявили російську диверсійно-розвідувальну групу. Окупанти намагалися непомітно підкрастися до позицій українських захисників. У результаті бойової роботи снайпера ліквідували 7 і поранили 3 окупантів.

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