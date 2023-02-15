За яких умов військові можуть відійти від Бахмута – ЗСУ

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, за яких умов українські військові можуть відійти від Бахмута Донецької області

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна, повідомляє НСН

За його словами, тактичні відступи можливі в різних ситуаціях. Перш за все, коли йдеться про збереження особового складу, або задля покращення свого тактичного положення чи більш ефективно проведення оборонної операції.

За яких умов військові можуть відійти від Бахмута

“Важливо, щоби ворог не мав можливості системно прорвати нашу оборону. Тоді він обрушує тили і просто рухається по напрямку головного удару. Наприклад, у даному випадку це Слов’янськ та Краматорськ”, – сказав він.

Череватий наголосив, що навіть у разі відходу з міста окупанти не повині прорватися на Слов’янськ та Краматорськ.

Представник ЗСУ зауважив, що українські захисники на Бахмутському напрямку знекровлюють ворога – знищують кращі російські частини. Керівник цієї ділянки фронту – один із найдосвідченіших генералів командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, який планував Київську битву, Харківську та Лиманську операції.

Американські аналітики Інститут вивчення війни вважають, що ЗСУ створили умови для майбутнього контрнаступу – завдяки обороні Бахмута. Щобільше – Росія втратила на напрямку чимало “вагнерівців”. наголошуєтьс, що рішення захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованим.

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