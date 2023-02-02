Чи зможе російська армія захопити Луганську та Донецьку області під час нового наступу – ЗСУ

Полковник Сергій Череватий розповів, чи зможе російська армія під час нового наступу захопити Луганську та Донецьку області

Російська армія навряд чи зможе виконати наказ російського диктатора Володимира Путіна й захопити території Луганської та Донецької областей під час майбутнього наступу.

Відповідну заяву на брифінгу в Military Media Center зробив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий. Про це інформує НСН

Російська армія навряд чи зможе захопити Луганську та Донецьку області

На запитання журналістів, чи зможуть російські війська виконати поставлене Путіним завдання, він відповів так:

“Ворог постійно хоче захопити нові українські території… Але є згуртованість української нації у відбитті агресії. Згуртованість, професіоналізм українських військових, плюс якісна західна техніка — це запорука нашої перемоги”, — сказав Череватий.

Офіцер ЗСУ припустив, що новий наступ російської армії може відбутися 24 лютого, оскільки росіяни люблять символізм та прив’язку до різних дат.

При цьому він нагадав, що Росія втратила свої найкращі підрозділи на першому етапі повномасштабного вторгнення. Він висловив сумніви, що мобілізовані зможуть окупувати Донбас.

Як повідомлялося раніше, 16 січня Головне управління розвідки (ГУР) заявило, що президент РФ Володимир Путін доручив захопити Луганську і Донецьку області до березня поточного року.

Як сказав в інтерв’ю французьким ЗМІ міністр оборони Олексій Резніков, Росія може здійснити новий наступ у районі 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення в Україну.

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