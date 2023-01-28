Хочуть відзначити “річницю” початку війни – Данілов спрогнозував, коли може початися новий наступ на Україну (відео)

Секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував, коли може початися новий наступ на Україну

Новий наступ окупаційної російської армії може розпочатися з 24 лютого у Донецькій та Луганській областях.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов. повідомляє НСН

“Зараз вони готуються до максимальної активізації з огляду на те, що вони люди з “совка”, і що до якоїсь річниці вони повинні мати якісь досягнення. Немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі наступу”, – заявив Данилов в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

У РНБО та в лавах ЗСУ є розуміння, на яких дільницях російська армія хоче повторити наступальний маневр.

“У них є завдання щодо Донецької та Луганської областей для того, щоб вони повністю вийшли на їхні кордони”, – сказав він. Данилов зазначив, що окупанти вже тиждень займаються розвідкою оборонних можливостей ЗСУ у напрямку Запоріжжя.

“І зараз там є певне накопичення військ. Ми розуміємо, що відбувається в РФ із цього приводу”, – сказав він, додавши, що Силам оборони України потрібно зараз бути у максимальній концентрації та готовності, оскільки у РФ багато мобілізованих та “залізо”.