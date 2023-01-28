Хочуть відзначити “річницю” початку війни – Данілов спрогнозував, коли може початися новий наступ на Україну (відео)

Секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував, коли може початися новий наступ на Україну
Новий наступ окупаційної російської армії може розпочатися з 24 лютого у Донецькій та Луганській областях.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов. повідомляє НСН
Олексій Данілов спрогнозував, коли може початися новий наступ на Україну
“Зараз вони готуються до максимальної активізації з огляду на те, що вони люди з “совка”, і що до якоїсь річниці вони повинні мати якісь досягнення. Немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі наступу”, – заявив Данилов в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
У РНБО та в лавах ЗСУ є розуміння, на яких дільницях російська армія хоче повторити наступальний маневр.
“У них є завдання щодо Донецької та Луганської областей для того, щоб вони повністю вийшли на їхні кордони”, – сказав він. Данилов зазначив, що окупанти вже тиждень займаються розвідкою оборонних можливостей ЗСУ у напрямку Запоріжжя.
“І зараз там є певне накопичення військ. Ми розуміємо, що відбувається в РФ із цього приводу”, – сказав він, додавши, що Силам оборони України потрібно зараз бути у максимальній концентрації та готовності, оскільки у РФ багато мобілізованих та “залізо”.
Росія, ймовірно, готує новий наступ – коли він може відбутися розповів Данілов