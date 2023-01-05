Коли Україна розпочала готуватися до війни з Росією – розповіли в РНБО

В РНБО розповіли, коли Україна розпочала готуватися до війни з Росією, передає НСН.

До повномасштабної війни наша держава почала готуватися ще у грудні 2019 року.

«Якби держава не була готова до війни, то за 3-5 днів росіяни мали б той успіх, на який вони розраховували», розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Коли Україна розпочала готуватися до війни з Росією

За його словами, Кремль мав два плани, згідно з якими за три дні мав захопити Київ, а за три тижні дійти до Львова. Але на початку повномасштабної війни сталося те, що українці всі разом стали на захист своєї Батьківщини.

«У них було два плани. Перший план у них був: до 7 березня вони мали закінчити повністю те, що стосується Лівобережжя, що стосується Києва. Це був крайній термін, і саме в цей день один громадянин Росії, а в минулому громадянин України Янукович перебував у Мінську, тому що він мав 7 березня вже перебувати в інших містах на території нашої країни. А потім був наступний етап, який вони планували», додав секретар РНБО.

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