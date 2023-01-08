Росія, ймовірно, готує новий наступ – коли він може відбутися розповів Данілов

Секретар РНБО заявив що, росія, ймовірно, готує новий наступ в Україні. Коли він може відбутися

Нове загострення на фронті в Україні може відбутися в лютому. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю, передає НСН

«Незважаючи, що тільки почався новий рік, президент України Володимир Зеленський вже двічі збирав Ставку головнокомандуючого. Ми свідомі, що відбувається, тому ми заздалегідь прораховуємо всі варіанти розвитку подій», – зазначив він.

Данілов заявив, що росія, ймовірно, готує новий наступ в Україні

Також Данілов пояснив, чому росія можу планувати чергову активність на фронті саме в лютому.

«Чому мова йде саме про лютий місяць? російська федерація до якихось дат щось звітувати, як раніше звітували п’ятирічку за три роки, так от зараз у них 24 лютого буде рік, як вони безглуздо почали велику війну проти нашого народу, у якій вони 100% отримають поразку. Вони спробують ще раз загострити всю цю річ. І тут є багато чинників, починаючи з того, що у грудні місяці активізувалася російська закрита підкилимна дипломатія», – розповів секретар РНБО.

Відомо, що окупанти у ніч, з 7 на 8 січня, атакували ракетами Донецьку область. Вдарили по Краматорську і Костянтинівці.

росія продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському й Лиманському напрямках. За минулу добу окупанти відбили російські атаки в районах 16 населених пунктів.

За ніч, з 7 на 8 січня, росія двічі обстрілювала з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

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