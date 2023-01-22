Росія готується до нового наступу – Данілов розповів про перші ознаки

Росія готується до нового наступу, першою ознакою якого є реалізація активних інформаційних заходів, спрямованих на залякування громадян.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов у колонці «Путінська стратегія – 2023» для видання «Українська правда», передає НСН з посиланням на Радіо Свобода.

На переконання Данілова, керівництво Росії не відмовилося від максималістських цілей – знищити Україну.

«Москва бажає під корінь знищувати саму Україну як історичне явище – мову, історію, культуру, носіїв української ідентичності. Тотальний і абсолютний геноцид. Тотальна війна на знищення. Кремль знає: в іншому випадку зникне сама Росія як недобитий пережиток тиранії минулого, країна зла і насильства. Для досягнення своєї мети Путін хоче завдати Україні військової поразки, стратегічної за характером і наслідками», зазначив Данілов.

За його словами, «новоспечені жукови в особі Герасимова» концентрують ресурси, підтягують резерви, відновлюють боєздатність і шукають найвразливіші ділянки українського фронту. Данілов зазначив, що завдання максимум для російських військових – здійснення прориву на оперативних напрямках: південь, завершення окупації Донецької і Луганської областей, Київ, який залишається головною мрією «путінських фантазій», а також переривання ланцюжків постачання зброї.

«Перед тим, як починають стріляти танки, в хід йдуть отруйні інформаційні гази, які складаються з брехні, маніпуляцій, фейків і дезінформації, активізації агентів інформаційного фронту», підкреслив секретар РНБО.

Данілов попередив: якщо хтось почне розповідати про «незліченну кількість супернавчених та до зубів озброєних мобілізованих, надсучасну російську військову техніку, останнє покоління ракет, які зметуть центри ухвалення рішень, новітні розробки, армію безпілотників» та про те, що «Путін починає воювати по-справжньому», тому в української армії немає жодних шансів, – це працює ворог через різні анонімні канали та своїх агентів впливу.

«Ворог, який хоче зламати волю, посіяти зневіру в ЗСУ і наші сили. Нас хочуть залякати, тому що перемогти на полі бою вони не в змозі. Ми маємо з вами це пам’ятати», зауважив секретар Ради національної безпеки і оборони.

При цьому він відзначив, що Україна в лютому 2023 року та в лютому 2022 року – це зовсім різні країни. Адже нині з державою – безпрецедентна підтримка світу, єдиний Захід, багатомільярдна допомога, а найголовніше – український дух волелюбства і сформована політична нація, яка відчула смак перемоги.

Водночас Данілов наголосив, що ще не час розслаблятися, бо попереду багато випробувань, крові, смертей і важкої праці. Він констатував, що армія РФ дійсно сильна та підступна, а її недооцінка «смертельно небезпечна», у неї ще залишилися ракети і тонни «воєнного заліза», вона розумнішає, набирається досвіду і вчиться на помилках.

«Про це потрібно знати, пам’ятати і враховувати. Але також потрібно пам‘ятати, що Росія приречена програти, історична місія України – добити химеру постімперського утворення, назавжди знищити саму ідею Росії імперської. Після чого Росія має стати звичайною національною державою, позбавленою колоній, або фрагментуватися. Щоб світ позбувся глобальної загрози, Україна платить найвищу ціну з можливих – це наша жертва на вівтар свободи і демократії. Ми вистоїмо, тому що наша доля – бути вільними!», підсумував секретар РНБО.

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