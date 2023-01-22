У росії погрожують «страшною війною», якщо Захід постачатиме зброю Україні. Таку заяву зробив голова держдуми рф В’ячеслав Володін, передає НСН, посилаючись на ТСН.

На думку Володіна, рішення Вашингтона та Брюсселя “ведуть світ до страшної війни” і “зовсім інших бойових дій”.

“Якщо Вашингтон і країни НАТО поставлять озброєння, яке буде використане для завдання ударів по мирних містах і спроб захоплення “наших” територій, як вони погрожують, – це призведе до заходів у відповідь з використанням більш потужної зброї”, – заявив він.

Росія погрожує світові у разі постачання зброї Україні

“З огляду на технологічну перевагу російської зброї, закордонним політикам, які приймають такі рішення, необхідно зрозуміти: це може закінчитися трагедією світового масштабу, яка знищить їхні країни”, – додав Володін.

Нагадаємо, раніше Медведєв заявив, що програш Росії у повномасштабній війні з Україною спровокує початок ядерної війни. Зокрема, погрози Медведєва пролунали напередодні зустрічі контактної групи з питань оборони України на авіабазі “Рамштайн”, яка відбулася 20 січня.

“Ядерні держави не програвали великих конфліктів, від яких залежить їхня доля. Це має бути очевидно будь-якій людині. Навіть західному політику, який зберіг хоч якісь сліди інтелекту”, — сказав він.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на ядерний шантаж Медведєва.

Подоляк заявив, що сумнівається у тому, чи бачив колись Медведєв “ядерну кнопку”, оскільки він нерозважливо розкидається погрозами.

“У руки йому точно її не давали, бо то не просто мавпа з гранатою, то інфузорія в туфельках. Боялися, певно, доручити йому таку місію. Але знову хто про що, а Медведєв, коли дістається до клавіатури, починає говорити про ядерні загрози”, – зазначив Подоляк.

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