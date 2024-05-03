Меморіал: вбиті росією. Ірина Гавренко, 38 років, Золочів

Вбиті росією. Ірина Гавренко загинула від ворожих авіабомб, які розірвалися неподалік її автомобіля. Разом з нею загинув її свекор. Осиротіли двоє дітей…



Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ірина Гавренко

Життя Ірини Гавренко відібрав російський обстріл селища Золочів Харківської області.

1 травня 2024 року ворог атакував вулиці та площі цього населеного пункту трьома керованими авіабомбами. Поряд не стало також її свекра Олександра Павловича. Вони їхали автомобілем та опинилися неподалік епіцентру вибуху.

Ірині Гавренко було 38 років. Народилася у селі Одноробівка, що на Харківщині. Жила в селищі Золочів. Працювала у суді.

Ірину пригадують позитивною, світлою і доброзичливою людиною.

У неї залишилися чоловік, двоє дітей та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/