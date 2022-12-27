«Це найабсурдніше, що я чув»: Ілон Маск прокоментував прогнози Медведєва на 2023 рік

Американський мільярдер Ілон Маск прокоментував «футуристичні прогнози» заступника голови Ради безпеки РФ і колишнього російського президента Дмитра Медведєва, назвавши їх «найабсурднішими» з того, що він колись чув. Про це він написав у Twitter, передає НСН.

«Це, безумовно, найабсурдніші прогнози, які я коли-небудь чув, що демонструють вражаючу непоінформованість про прогрес штучного інтелекту та стійкої енергетики», — написав Маск.

Ілон Маск також назвав тред із прогнозами Медведєва «епічним» і встановив на нього нагадування, яке спрацює через рік.

Нагадаємо, раніше Медведєв опублікував у соцмережах, у тому числі й у Twitter російською та англійською мовами, свій прогноз подій на 2023 рік. Згідно з прогнозом російського політика, наступного року можуть відбутися такі події, як повернення Великобританії до Європейського союзу, розпад Євросоюзу після повернення Великобританії.

Крім цього Медведєв спрогнозував громадянську війну в США, виділення Каліфорнії та Техасу в самостійні держави, створення союзної держави Техасу та Мексики та подальшу перемогу Ілона Маска під час виборів президента США.

Ілон Маск прокоментував прогноз Дмитра Медведєва на 2023 рік: а що скажете ви?

Нижче – прогноз Медведєва у повному обсязі, «без купюр»

«Перед новим роком усі люблять робити прогнози

Багато хто вправляється у футуристичних гіпотезах, змагаючись у пропозиції найнесподіваніших і навіть абсурдних. Внесемо і ми свій внесок.

Що може статися у 2023 році:

Підвищення ціни на нафту до 150 доларів за барель та ціни газу до 5000 доларів за 1 тис. куб. м.

Повернення Великобританії до Європейського Союзу.

Розпад Європейського союзу після повернення Великобританії та скасування ходіння євро як валюти колишнього ЄС.

Захоплення Польщею та Угорщиною західних областей колишньої України.

Створення Четвертого рейху на базі Німеччини та сателітів, що приєдналися до неї (Польща, країни Прибалтики, Чехії, Словаччини, Румунії, Київської республіки та ін. маргіналів).

Війна між Францією та Четвертим рейхом. Розділ Європи, включно з новим розділом Польщі.

Відділення Північної Ірландії від Королівства Великобританії та Північної Ірландії та приєднання до Республіки Ірландія.

Громадянська війна США, виділення Каліфорнії і Техасу в самостійні держави. Створення союзної держави Техасу та Мексики. Наступна перемога Ілона Маска під час виборів президента США у частині штатів, закріплених після громадянської війни за республіканцями.

Перенесення всіх найбільших фондових майданчиків та фінансової активності із США та Європи до Азії.

Крах Бреттон-Вудської фінансової системи, включаючи крах МВФ та Світового банку. Відмова від євро та долара як світові резервні валюти. Повернення золотого стандарту. Перехід до активного використання фіатних цифрових валют».

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