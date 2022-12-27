«Це найабсурдніше, що я чув»: Ілон Маск прокоментував прогнози Медведєва на 2023 рік

Американський мільярдер Ілон Маск прокоментував «футуристичні прогнози» заступника голови Ради безпеки РФ і колишнього російського президента Дмитра Медведєва, назвавши їх «найабсурднішими» з того, що він колись чув. Про це він написав у Twitter, передає НСН.
«Це, безумовно, найабсурдніші прогнози, які я коли-небудь чув, що демонструють вражаючу непоінформованість про прогрес штучного інтелекту та стійкої енергетики», — написав Маск.
Ілон Маск також назвав тред із прогнозами Медведєва «епічним» і встановив на нього нагадування, яке спрацює через рік.
Нагадаємо, раніше Медведєв опублікував у соцмережах, у тому числі й у Twitter російською та англійською мовами, свій прогноз подій на 2023 рік. Згідно з прогнозом російського політика, наступного року можуть відбутися такі події, як повернення Великобританії до Європейського союзу, розпад Євросоюзу після повернення Великобританії.
Крім цього Медведєв спрогнозував громадянську війну в США, виділення Каліфорнії та Техасу в самостійні держави, створення союзної держави Техасу та Мексики та подальшу перемогу Ілона Маска під час виборів президента США.
Ілон Маск прокоментував прогноз Дмитра Медведєва на 2023 рік: а що скажете ви?
Нижче – прогноз Медведєва у повному обсязі, «без купюр»
«Перед новим роком усі люблять робити прогнози
Багато хто вправляється у футуристичних гіпотезах, змагаючись у пропозиції найнесподіваніших і навіть абсурдних. Внесемо і ми свій внесок.
Що може статися у 2023 році:
- Підвищення ціни на нафту до 150 доларів за барель та ціни газу до 5000 доларів за 1 тис. куб. м.
- Повернення Великобританії до Європейського Союзу.
- Розпад Європейського союзу після повернення Великобританії та скасування ходіння євро як валюти колишнього ЄС.
- Захоплення Польщею та Угорщиною західних областей колишньої України.
- Створення Четвертого рейху на базі Німеччини та сателітів, що приєдналися до неї (Польща, країни Прибалтики, Чехії, Словаччини, Румунії, Київської республіки та ін. маргіналів).
- Війна між Францією та Четвертим рейхом. Розділ Європи, включно з новим розділом Польщі.
- Відділення Північної Ірландії від Королівства Великобританії та Північної Ірландії та приєднання до Республіки Ірландія.
- Громадянська війна США, виділення Каліфорнії і Техасу в самостійні держави. Створення союзної держави Техасу та Мексики. Наступна перемога Ілона Маска під час виборів президента США у частині штатів, закріплених після громадянської війни за республіканцями.
- Перенесення всіх найбільших фондових майданчиків та фінансової активності із США та Європи до Азії.
- Крах Бреттон-Вудської фінансової системи, включаючи крах МВФ та Світового банку. Відмова від євро та долара як світові резервні валюти. Повернення золотого стандарту. Перехід до активного використання фіатних цифрових валют».
Зеленський у ток-шоу на Netflix — основні заяви президента