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Cуспільство

Субсидія в Україні – як подати заявку в один клік пояснили у ПФУ

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Журналіст
Субсидія в Україні – як подати заявку в один клік пояснили у ПФУ

У Пенсійному фонді розповіли, що субсидія в Україні може бути оформлена за спрощеною процедурою. В країні діє експериментальний проєкт, який дає можливість оформити її в один клік

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Пенсійний фонд.

В Пенсійному фонді наголосили, що залишається чинним раніше визначений механізм оформлення субсидії.

Субсидія в Україні – як здійснюється спрощена процедура

За експериментальним проєктом можна подати лише спрощену заяву “в один клік” в електронній форм, щоб призначити субсидію на комунальні послугиі:

  • вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
  • мобільний додаток Пенсійного фонду України;
  • портал Дія.

Або в паперовій формі:

  • звернувшись до обраного сервісного центру Фонду;
  • до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;
  • надіславши заяву на адресу органу Фонду поштою.

У заяву необхідно внести

  • прізвище, ім’я та по батькові,
  • серію і номер паспорта,
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та осіб, які входять до складу домогосподарства,
  • адресу та рахунок в банку (у форматі ІВАN), на який буде йти виплата,
  • підписати спрощену заяву (у разі її подання електронними засобами – за допомогою кваліфікованого електронного підпису).

Іншу необхідну інформацію Пенсійний фонд України отримає від державних реєстрів.

На основі отриманих даних, приймається рішення про розгляд заяви.

Субсидія “в один клік” – як оформити

Для початку варто зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Подальші кроки можна побачити на інфографіці:

Субсидія в Україні – як подати заявку в один клік пояснили у ПФУ

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