Субсидія в Україні – як подати заявку в один клік пояснили у ПФУ

У Пенсійному фонді розповіли, що субсидія в Україні може бути оформлена за спрощеною процедурою. В країні діє експериментальний проєкт, який дає можливість оформити її в один клік
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Пенсійний фонд.
В Пенсійному фонді наголосили, що залишається чинним раніше визначений механізм оформлення субсидії.
Субсидія в Україні – як здійснюється спрощена процедура
За експериментальним проєктом можна подати лише спрощену заяву “в один клік” в електронній форм, щоб призначити субсидію на комунальні послугиі:
- вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
- мобільний додаток Пенсійного фонду України;
- портал Дія.
Або в паперовій формі:
- звернувшись до обраного сервісного центру Фонду;
- до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;
- надіславши заяву на адресу органу Фонду поштою.
У заяву необхідно внести
- прізвище, ім’я та по батькові,
- серію і номер паспорта,
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та осіб, які входять до складу домогосподарства,
- адресу та рахунок в банку (у форматі ІВАN), на який буде йти виплата,
- підписати спрощену заяву (у разі її подання електронними засобами – за допомогою кваліфікованого електронного підпису).
Іншу необхідну інформацію Пенсійний фонд України отримає від державних реєстрів.
На основі отриманих даних, приймається рішення про розгляд заяви.
Субсидія “в один клік” – як оформити
Для початку варто зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
Подальші кроки можна побачити на інфографіці:
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