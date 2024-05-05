Субсидія в Україні – як подати заявку в один клік пояснили у ПФУ

У Пенсійному фонді розповіли, що субсидія в Україні може бути оформлена за спрощеною процедурою. В країні діє експериментальний проєкт, який дає можливість оформити її в один клік

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Пенсійний фонд.

В Пенсійному фонді наголосили, що залишається чинним раніше визначений механізм оформлення субсидії.

Субсидія в Україні – як здійснюється спрощена процедура

За експериментальним проєктом можна подати лише спрощену заяву “в один клік” в електронній форм, щоб призначити субсидію на комунальні послугиі:

вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

мобільний додаток Пенсійного фонду України;

портал Дія.

Або в паперовій формі:

звернувшись до обраного сервісного центру Фонду;

до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

надіславши заяву на адресу органу Фонду поштою.

У заяву необхідно внести

прізвище, ім’я та по батькові,

серію і номер паспорта,

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та осіб, які входять до складу домогосподарства,

адресу та рахунок в банку (у форматі ІВАN), на який буде йти виплата,

підписати спрощену заяву (у разі її подання електронними засобами – за допомогою кваліфікованого електронного підпису).

Іншу необхідну інформацію Пенсійний фонд України отримає від державних реєстрів.

На основі отриманих даних, приймається рішення про розгляд заяви.

Субсидія “в один клік” – як оформити

Для початку варто зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Подальші кроки можна побачити на інфографіці:

Ще новини України: Як оформити пенсійне посвідчення у 2024 році – ПФУ