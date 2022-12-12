Зеленський у ток-шоу на Netflix – основні заяви президента

Президент України Володимир Зеленський у ток-шоу на Netflix “Мій наступний гість представлення не потребує” з Девідом Леттерманом розповів про війну, відносини з родиною та свою щоденну роботу задля перемоги.

Основні заяви глави держави у своєму матеріалі зібрало видання РБК-Україна, передає НСН.

Війна не має бути звичкою

Інтерв’ю проходило на одній зі станцій столичного метро і розпочалось з повітряної тривоги, на що звернув увагу Зеленський.

“Війна не має бути звичкою. Іноді дуже сильно звикаємо до сирен і навіть не звертаємо уваги і не переміщуємося в бомбосховище, в якесь безпечне місце. Для мене сирена – нагадування, що війна не закінчилась. Була така ейфорія, коли був деокупований Київ, Київщина. Але війна не закінчилась. І те, що не вбивають твого сусіда або близького, – вбивають десь там наших військових, які віддають своє життя. Тож, це (сирена, – ред.) нагадування того, що десь там хтось віддає своє життя за твоє”, – зазначив президент.

Росіяни в інформаційній бульбашці

“Щоб спрацювало це вторгнення потрібно було їх (російське, – ред.) суспільство повністю занурити в інформаційну кулю про те, що “українців немає”, що “це якась частинка”, якась “окраїна”, яка не має свої мови, історії, вони “відірвалися” з розпадом Радянського Союзу тимчасово. Примітивно”, – так прокоментував глава держави настрої у російському суспільстві.

Треба воювати за правилами

“Я не впевнений, що війна нас міняє. Війна – це інші умови існування. Умови, за яких ви залишаєтесь людиною, або перетворюєтесь на звіра, терориста, мародера, гвалтівника. Ми всі бачили наслідки російської окупації. Війна – це вибір і це складний вибір, треба думати, коли ненависть до ворогів накриває тебе щоденно. Відкидати ненависть, треба воювати за правилами, залишатись людиною. Це складний вибір”, – зазначив Зеленський.

Графік президента

“Якщо вам цікавий мій графік, просинаюсь о 05:30-06:00. Якщо щось критичне, то просинаюсь від дзвіночка. Потім у мене йде військова нарада. Приємний момент, коли я можу поспілкуватись з дітьми по телефону і з дружиною. Це спілкування – це той момент, коли можна видихнути”, – сказав він.

Далі у Зеленського запитали, чим саме він займається, на що глава держави спочатку відповів у жартівливій формі, що має “деякі справи”.

“Чим я взагалі займаюсь? Щоденно я займаюсь менеджментом війни, менеджментом держави Україна з ранку до ночі. Щоденно. Ще люблю поїсти”, – додав він.

Діти в глибині війни

“Нам не треба нашим дітям нічого говорити про перемогу. Вони знають про війну більше за нас. Мій син, йому 9 років, він знає найменування всієї зброї і ця інформація не від мене. Вони в глибині цієї війни. Я рідко бачу своїх дітей і коли в мене є можливість з ними побачитись – вони задоволені, що б я їм не говорив. Мені здається, їм не важливо, що я їм говорю, головне, щоб я був поруч”, – сказав він.

Зеленський додав, що з одного боку можна сказати, що Путін вкрав дитинство у наших дітей. Разом з тим, президент вважає, що “кожен з нас щось повинен віддати державі для її захисту, наші діти віддали своє дитинство”.

Якщо Путін помре – війни не буде

Зеленський зазначив, що, на жаль, великий відсоток росіян вірять Путіну. Глава держави порівняв це з закритим вікном, за яким можна заховатись від війни, і назвав це боягузством.

“А є люди, які розуміють реальність, але просто бояться”, – додав Зеленський.

Крім того, Зеленський вважає, що якщо Путін помре – не буде війни.

“Авторитарний режим страшний, бо є великий ризик. Не може все залежати від однієї людини. Тому, коли така людина йде (помирає, – ред.) – інституції зупиняються. Такий час був у Радянського Союзу, зупинилось все. Тому, я вважаю, якщо його (Путіна, – ред.) не буде – їм (росіянам, – ред.) буде складно, вони будуть займатись внутрішньою політикою, а не зовнішньою”, – вважає він.

Росія стала символом порожності

Зеленський додав, що вже ніхто не тисне руку сьогоднішньому керівництву РФ, росіян немає на змаганнях, в культурному просторі. Це, за словами президента, і є ізоляція – єдина правильна вимога міжнародного світу до Росії.

“Росія стала символом порожності, щось дуже неприємне”, – додав він.

Коли закінчиться війна

“Ніхто вам не скаже, скільки буде продовжуватися (війна, – ред.). Я відповідальна особа і я розумію, що це значить для людей – почути, коли закінчиться війна. Це головне питання. Я не граю з такими речами. Для нас кінець війни – це тоді, коли ми відвоюємо свою землю і будемо на своїх кордонах”, – наголосив він.

Зеленський додав, що закінчення війни – це не заморозка конфлітку, і закінчиться вона тоді, коли вся наша земля буде деокупована.

Коли закінчиться війна, залежить і від США

“США – лідер в підтримці України і без їхньої підтримки нам буде складно. Дуже складно. І питання “коли закінчиться війна?” також залежить від цієї підтримки. Щоб вона (війна, – ред.) була коротшою – потужніша допомога потрібна”, – наголосив Зеленський.

Зеленський також додав, що якщо зміниться клімат в американській політиці, в Конгресі, це дуже сильно може вплинути на допомогу Україні.

“Ми воюємо за весь світ, за демократію і свободу всього світу. Ми знаємо, за що ми воюємо, найголовніше, щоб США і суспільство знали, не збились з курсу підтримки Україні і знали, що ми воюємо і за них також”, – додав він.

Путін боїться смерті і не готовий застосувати ядерну зброю

“Чи є загроза ядерного удару від Путіна? Я бачив його і я бачив його бажання жити, він дуже любить життя. В нього довгий стіл, він сидить і боїться ковідом захворіти. Він боїться смерті, він любить життя. Тож, я не впевнений, що він готовий застосувати ядерну зброю. Він розуміє, якщо він застосує, то наступні кроки можуть бути від будь-якої держави саме особисто до нього”, – вважає Зеленський.

Дуже хочу на море і пива

Коли у Зеленського запитали про плани на майбутнє, він відповів, що просто хоче на море.

“До нашої перемоги я точно буду президентом, а там навіть не думаю. Не готовий. Дуже хочеться просто на море, коли вже ми перемогли. І випити пива, дуже хочу”, – зазначив він.

Про програму

Леттерман — відомий американський телеведучий, комік, письменник та продюсер. У 1980-х він запустив нічне ток-шоу «Пізня ніч із Девідом Леттерманом». До студії запрошували відомих акторів, музикантів, політиків та інших знаменитостей. Так, гостями Леттермана в різні часи були такі відомі політики, як Білл Клінтон, Джон Маккейн, Джордж Буш та Барак Обама.

2018 року Леттерман почав вести щомісячну серію годинних програм на Netflix, які складалися з розгорнутих інтерв’ю та польових знімань. Програма «Мого наступного гостя не треба представляти…» чотири рази була номінована на премію Primetime Emmy Award.

Заради інтерв’ю з президентом України команда ток-шоу приїхала із США до України. Знімання відбувалися в київській підземці, на станції метро «Майдан Незалежності».

Джерело: РБК-Україна