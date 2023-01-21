У Пентагоні попередили, що до російського наступу залишилось мало часу

У Пентагоні попередили союзників, що час для надання Україні сучасної зброї, яка їй потрібна перед очікуваним наступом Росії навесні, закінчується.

Міністр оборони Ллойд Остін зробив таку заяву, оскільки і США, і Німеччина відмовляються від запитів Києва на їхні найпотужніші бойові танки, пише Bloomberg, передає НСН.

Остін сказав, що офіційні особи союзників на зустрічі в Німеччині в п’ятницю погодилися забезпечити, щоб Україна отримала необхідну зброю та підготовку для її належного використання. Він намагався зменшити будь-які розбіжності щодо того, чи постачати танки, що було ключовою вимогою, оскільки Україна прагне придушити російські сили на сході.

«У нас тут є вікно можливостей від сьогодні до весни, коли б вони розпочали свою операцію, свій контрнаступ, і це недовго, сказав Остін про наміри Росії. – Ми повинні об’єднати відповідні можливості».

Остін виступив після зустрічі Контактної групи з питань оборони України, зібраної США зустрічі міністрів оборони, яка оголосила про великі нові зобов’язання щодо озброєнь, включаючи додаткові 2,5 мільярда доларів США на бойові машини Bradley, машини Stryker та інше обладнання зі складів США. Але зустріч, яка мала на меті підкреслити єдність союзників, була затьмарена постійною відмовою Німеччини надати свій танк Leopard 2.

США стверджують, що “Леопардів” достатньо і він може швидко дістатися до України. але німецькі чиновники заявили, що вони не хочуть переїжджати без подібних зобов’язань з боку інших країн. У той же час США протистоять запитам України щодо танка M1 Abrams, який, як стверджує адміністрація Байдена, є дорогим поглиначем газу, який було б надто важко підтримувати та постачати на українському полі бою.

Хоча офіційні особи Німеччини заявили, що вони ще не прийняли рішення щодо відправки Leopards, вони сигналізували, що Україна врешті-решт може отримати те, що хоче. Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що країна дозволить іншим державам навчати українських військових на Leopard.

Німецькі танки в Києві застрягли, оскільки США протидіють відправці своїх.

За словами Пісторіуса, крок щодо дозволу на навчання не «заздалегідь завершує» будь-яке можливе рішення щодо надання танків німецького виробництва. “Але ми готуємося до всіх можливих випадків”, – додав він.

Постійну відмову зустріли дедалі більше розчарування українських чиновників.

«Таке враження, що ми завжди на пару кроків позаду, а повинні бути на пару кроків попереду, сказав радник Міноборони України Юрій Сак в інтерв’ю «Баланс сил» Bloomberg Television. – Якщо союзники не дадуть нам ці танки, може настати день, коли їм доведеться їх використовувати самостійно».

Виступаючи разом з Остіном у п’ятницю, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі відзначив успішні операції українських сил і сказав, що «росіяни зазнали величезних втрат» серед своїх звичайних військових, а також серед найманців з групи Вагнера.

Вихваляючи Німеччину як надійного союзника, Остін сказав, що «ми всі можемо зробити більше».

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