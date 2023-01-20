Основні підсумки “Рамштайн”: у США розповіли про втрати росії у війні проти України

На брифінгу після зустрічі у форматі “Рамштайн” Марк Міллі розповів, скільки солдатів втратила росія у війні проти України.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США зявив, що російські втрати значно перевищують 100 тисяч осіб, інформує НСН з посиланням на 24 Канал.

За оцінками США, наразі росія, з запланованих 300 тисяч, мобілізувала близько 250 тисяч людей для війни в Україні.

Чиновник зазначив, що лінія фронту в Україні тягнеться від Харкова до Херсона. На цій території розташована величезна кількість російських військових.

Міллі каже, що вигнати таку кількість ворожих підрозділів з України до кінця 2023 року буде “надзвичайно важко”, але можливо.

Попри чисельність російської армії в Україні, ворог так чи інакше зазнає величезних втрат.

Зазначимо, станом на 20 січня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив загибель 119 300 російських солдатів від початку повномасштабного вторгнення.

Крім того, Міллі наголосив, що для успішного наступу ЗСУ необхідно мати не тільки багато важкої техніки, а й відповідні навички. За його словами, майбутні постачання західної зброї будуть викликом для українських бійців.

20 січня відбулась чергова зустріч у форматі “Рамштайн”. Основні результати:

20 січня під час чергового засідання у форматі “Рамштайн” не було схвалено рішення про постачання Україні танків. Хоча саме цієї техніки неабияк потребує Україна.

Ллойд Остін підтвердив, що США та Німеччина танки поки не даватимуть. Однією з причин називають те, що на навчання на Abrams знадобиться час, якого замало.

Глава Генштабу США заявив, що наразі союзники сфокусовані на допомозі Україні, щоб зробити її успішною на полі бою безпосередньо “зараз”.

Штати спробують використати “вікно можливостей між теперішнім часом і весною”, щоб максимально підготувати ЗСУ.

Велика Британія та декілька країн ЄС передадуть свої основні танки, зокрема, Challenger 2.

Остін заявив, що Канада закупила систему ППО NASAMS для України.

Німеччина навесні 2023 року обіцяє надати Україні пакет військової допомоги на 1 мільярд євро. У Берліні обіцяють не зупинитися у підтримці України.

Відомо, що у пакет допомоги увійдуть 40 БМП Marder, 7 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, додаткові керовані ракети до ЗРК Iris-T та ще один зенітно-ракетний комплекс Iris-T.

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