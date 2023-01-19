Росія може напасти на Україну з власної території – які області опиняться під ударом у першу чергу

Росія може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу. Які області опиняться у небезпеці

Таку думку висловив польський генерал Вальдемар Скшипчак у інтерв’ю BBC News Україна, повідомляє НСН

Він переконаний, що саме зараз настав час у рази збільшити допомогу зброєю Україні, включно з далекобійними ракетами, танками й літаками.

Вальдемар Скшипчак вважає, що новий наступ РФ може розпочатися з боку Воронежа, Курська та Брянська: під ударом спочатку будуть Дніпро та Полтава, а потім Запорізька, Харківська, Луганська, Донецька та Херсонська області

За його словами, саме там РФ зосередила більшість із 300 тисяч мобілізованих восени солдатів.

Росія може напасти на Україну з власної території

При цьому він не прогнозує нове вторгнення РФ до Києва і виключає напад армії Білорусі.

Вальдемар Скшипчак є одним із польських військових експертів, хто пояснює для суспільства та політиків своєї країни суть подій на полях битв в Україні. Нині генерал закликає до її максимальної підтримки, оскільки переконаний – настає вирішальний і, можливо, переломний момент у війні.

У 2006-2009 роках Вальдемар Скшипчак командував сухопутними військами польського війська. Перед тим він очолював багатонаціональну дивізію в Іраку, де служили й українські військові.

Після командування польськими СВ Вальдемар Скшипчак також працював заступником міністра оборони Польщі. Тоді він мав змогу ближче познайомитися з можливостями українського ВПК і його перспективами для міжнародної співпраці у виробництві зброї.

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