Польща передасть Україні роту танків Leopard – Дуда

Польща передасть Україні роту танків Leopard у межах міжнародної коаліції.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив на пресконференції у Львові 11 січня, передає НСН.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що Польща сама, без ширшої коаліції, не має наміру передавати ці танки Україні.

Дуда оголосив, що у Польщі все-таки вирішили надати таку підтримку у межах формування коаліції.

«Рота танків Leopard буде передана в рамках формування коаліції. Ми хочемо, щоб це була міжнародна коаліція, і ми вирішили включити туди пакет танкової роти Leopard, яка, я сподіваюся, разом з іншими найближчим часом відправиться до України», сказав Дуда.

За даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський зазначив, що «одна країна не може забезпечити нас достатньою кількістю танків, тому що ми маємо справу з тисячами танків з рф».

Зазначимо, Leopard — бойові танки німецького виробництва, взяті на озброєння збройних сил Австрії, Канади, Данії, Фінляндії, Німеччини, Польщі та ще низки країн.

Танкова рота зазвичай складається із трьох взводів по три танки в кожному плюс один танк командира роти. Тобто, усього 10 танків. Відповідно до стандартів НАТО, танкова рота складається із 14 одиниць.

Джерело: hromadske.ua