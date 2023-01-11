5 /5
Based on 5 ratings
19
Україна
Тег:
19

Польща передасть Україні роту танків Leopard – Дуда

Дата 🕑 < 1 хв.
Leopard
Національна служба новин - NNS

Польща передасть Україні роту танків Leopard у межах міжнародної коаліції.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив на пресконференції у Львові 11 січня, передає НСН.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що Польща сама, без ширшої коаліції, не має наміру передавати ці танки Україні.

Дуда оголосив, що у Польщі все-таки вирішили надати таку підтримку у межах формування коаліції.

«Рота танків Leopard буде передана в рамках формування коаліції. Ми хочемо, щоб це була міжнародна коаліція, і ми вирішили включити туди пакет танкової роти Leopard, яка, я сподіваюся, разом з іншими найближчим часом відправиться до України», сказав Дуда.

Польща передасть Україні роту танків Leopard - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда у Львові

За даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський зазначив, що «одна країна не може забезпечити нас достатньою кількістю танків, тому що ми маємо справу з тисячами танків з рф».

Зазначимо, Leopard — бойові танки німецького виробництва, взяті на озброєння збройних сил Австрії, Канади, Данії, Фінляндії, Німеччини, Польщі та ще низки країн.

Танкова рота зазвичай складається із трьох взводів по три танки в кожному плюс один танк командира роти. Тобто, усього 10 танків. Відповідно до стандартів НАТО, танкова рота складається із 14 одиниць.

Джерело: hromadske.ua

To Top
Ще новини ⬇