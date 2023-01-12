Росія хоче захопити Донбас, а потім піти у наступ на Запоріжжі – Генштаб ЗСУ

Українські військові прогнозують, що найближчим часом окупанти можуть намагатися захопити всю Донецьку область, а надалі піти у наступ на Запоріжжі.

Про це на брифінгу 12 січня розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає НСН.

«Прогнозується, що в найближчий час противник буде намагатися вийти на адміністративні кордони Донецької області, а в подальшому може активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області», повідомив Громов.

Наразі ж найбільша активність росіян на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

«Ворог розраховує перехопити стратегічну ініціативу», сказав Громов.

Зокрема він прокоментував ситуацію у Соледарі на Донеччині:

«Бої ідуть, бої запеклі». Наголосивши, що наразі недоречно оцінювати, яку частину міста контролюють Сили оборони, а яку – окупанти.

Також у Генштабі прогнозують, що російські війська продовжать завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури по всій Україні. Крім того, протягом року зберігатиметься загроза наступу з території Білорусі.

«Наразі формування ударного угруповання для відновлення наступу (з Білорусі — ред.) не спостерігається», сказав Громов.

Також для реалізації своїх планів росія хоче збільшити загальну чисельність військ до 1,5 мільйона та сформувати щонайменше 20 нових дивізій.

«Зазначені плани свідчать про наміри Кремля включитися в довготривале протистояння та підготовку до ведення масштабних бойових дій», сказав Громов.

Росія нарощує своє військове угруповання

За даними Міноборони, станом на 10 січня у російських окупаційних військ, якщо враховувати оперативний резерв, діють близько 280 формувань. Для порівняння, минулого тижня зафіксували близько 250.

«В умовах відсутності необхідного технічно готової бойової техніки, Кремль активно використовує людський ресурс для досягнення успіхів на полі бою», наголосила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Тож спостерігається посилення угруповань військ ворога на території нашої держави. Відомо, що з полігонів у Білорусі та росії окупанти перекидають до зони бойових дій, а також прикордонних районів мобілізованих.

Усі ці дії можуть мати просту причину. Є ймовірність, що окупанти планують таким чином перехопити в України стратегічну ініціативу.

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