“Йтиме ва-банк”: Данілов пояснив, чого чекати від росії на річницю війни

Чого чекати від росії на річницю війни? Данілов вважає, що рф найближчими місяцями йтиме ва-банк, оскільки розтягувати війну на довго вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні.

На цей час в кремлі вже “готуються до певних подій”, хочуть відзвітувати про хоча б якісь успіхи за рік війни.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує НСН із посиланням на РБК-Україна.

“Два-три місяці для нас будуть складними та вирішальними. Мається на увазі, що росія має йти вже у ва-банк. Вона теж без кінця не може тягнути війну, там непроста ситуація і накопичуються проблеми в росії”, сказав він.

При цьому, за словами Данілова, у кремлі вже “готуються до певних подій”, оскільки “люблять дати”.

“24 лютого буде один із періодів, коли їм би хотілося відзвітувати перед своїм суспільством про досягнення будь-яких успіхів”, припустив він.

Раніше Данілов попереджав, що на шляху до перемоги в українців залишився “найважчий відрізок”. Тепер потрібно остаточно звільнити всі території України та головне – покарати рф за злочини.

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