Росія хоче запропонувати Україні так званий “корейський варіант” врегулювання війни, який передбачає поділ країни.

Про це в ефірі телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов, передає НСН.

“Нам зараз пропонують корейський варіант. Так звана умовна “38 паралель” (за якою було розділено Північну та Південну Кореї – ред.) – от тут такі українці, а тут не такі українці. Росіяни зараз будуть вигадувати все що завгодно. Точно знаю, що один з варіантів, які вони можуть нам пропонувати – це “38 паралель”, сказав Олексій Данілов.

Він також додав, що самі корейці про це шкодують.

“Нещодавно, спілкуючись із представниками країни, я звернув увагу… Вони вважають, що тоді була велика помилка, що пішли на поступки, погодилися з тим, що треба заради збереження. Сьогодні мають проблеми”, наголосив секретар РНБО.

Окрім того, він сказав, що заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак “ходить на зустрічі з політиками минулих часів у Європі й через них передає меседжі, що вони (росіяни – ред.) готові на багато поступок, щоб зафіксувати статус-кво, як є з сьогодні на сьогодні і примусити нас, щоб ми вийшли в якесь перемир’я”.

Проте, за словами Олексія Данілова, багато маркерів свідчать про можливе загострення бойових дій у лютому.

“Дуже багато маркерів, з яких можемо зробити висновок, що ми входимо в певну фазу активізації”, підсумував Данілов.

Джерело: «Обозреватель»

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