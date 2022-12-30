ЗСУ зайдуть на територію росії, якщо це знадобиться – Данілов

ЗСУ зайдуть на територію росії, якщо це буде потрібно для захисту України.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що за потреби українські воїни можуть зайти на територію рф. На такий крок можна буде піти для захисту нашої країни.

Про це посадовець сказав 29 грудня в інтерв’ю Kyiv Post, передає НСН.

Данілов наголосив, що при цьому Україна “не буде ні в кого питати” дозволу.

На запитання журналіста, чи може українська армія опинитися на території рф для захисту України, він відповів:

“Так, обов’язково. Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо”.

Секретар РНБО назвав нісенітницею розмови про те, що такий крок нібито може роздратувати агресорів.

“І всі ці розмови, що не треба когось там дратувати, – це нісенітниця”, сказав Данілов.

Також Данілов прокоментував інформацію про можливий повторний наступ російських окупантів на українську столицю Київ. Він наголосив, що Україна готується до будь-якого розвитку подій і жоден напрямок фронту не залишається поза увагою.

“Чи підуть білоруси воювати проти нашого народу? Мені складно сказати. Тому що це залежить від багатьох факторів, на які ми зараз не впливаємо. Але ми точно знаємо, що ніякого бажання у білорусів воювати з нами немає, ми їм нічого поганого не робили”, додав він.

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