Данілов закликав українців не жити в постійному очікуванні ракетних ударів

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов закликав українців не жити у постійному очікуванні ракетних ударів російських окупантів, передає NNS.

В ефірі національного телемарафону він сказав, що ЗМІ на початку тижня почали поширювати інформацію про «сотні тисяч ракет, якими кошмаритимуть» Україну.

«Я хочу попередити, що інформацію потрібно ретельно аналізувати. Росія вкидає багато дезінформації. Ми повинні спиратися лише на офіційні повідомлення. Люди, які називають себе військовими експертами й не вилазять з екранів, я хотів би, щоб вони користувалися лише перевіреною інформацією», сказав Данілов.

Він зазначив, що влада обов’язково попередить громадян, якщо буде загроза ракетного обстрілу, а тому не треба весь час чекати «якихось неприємностей».

«Є система оповіщення, вона працює. Вони займаються знищенням нашої енергосистеми понад два місяці, це непросте завдання, фахівці займаються питанням, щоб світло не вимикалося у наших громадян. Атаки будуть, але ми робимо все, щоб енергосистема вистояла», резюмував секретар РНБО.

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Джерело: Детектор медіа