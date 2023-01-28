У яких напрямках будуть рухатися окупанти в разі наступу на Україну – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни спрогнозували, у яких напрямках рухатимуться російські війська в разі наступу. Експерти вважають, що наступ може відбутися у найближчі півроку

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що Росія в найближчі півроку піде в наступ. На думку експертів, такий прорив РФ планує зробити в Луганській області. Про це розповідає НСН

“Запланований наступ росіян відбуватиметься в Луганській області або в районі Вугледара Донецької області. Вирішальною стратегічною дією в Луганській області може бути або великий наступ, або російська оборонна операція для зупинки ЗСУ”, – кажуть аналітики.

У яких напрямках рухатимуться російські війська в разі наступу на Україну

Вони ж вказують, що багато фактів свідчать про те, що новий наступ Путіна, щоб повернути ініціативу на поле бою, може розпочатися вже в лютому або березні.

Фахівці зазначають, що нещодавні наземні атаки окупантів у Запорізькій області можуть бути спрямовані на розосередження українських сил і створення умов для наступу на Луганськ.

Також РФ передислокує частини 2-ї мотострілецької дивізії з РБ у Луганську область.

У ISW вважають, що новий наступ РФ навряд чи буде спрямований на північну частину України, оскільки немає ознак того, що окупанти формують ударні групи в Білорусі.

“Росіяни здебільшого використовують білоруську інфраструктуру та навчальний потенціал для тренувальних ротацій, тому наступ, про який ідеться, найімовірніше, буде спрямований на Луганську область. Водночас, він також може відбутися в районі Вугледара на заході від Донецька”, – кажуть аналітики.

Як окупанти можуть використати Білорусь у разі наступу по всіх напрямках — ДПСУ