Захисник Бахмута назвав, що треба для завершення війни в Україні

Захисник Бахмута, боєць окремого піхотного 204 батальйону тероборони з позивним “Киянин” відповів на запитання про те, що треба для завершення війни в Україні.

Як передає НСН, про це він розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

Боєць наголосив, що перш за все, треба витримати анонсований великий наступ Росії.

“Я точно знаю, що цей анонсований наступ, який йде, його треба витримати, перемолоти оце, що вони зібрали, витягли зі складів ту бронетехніку. Їх треба знищити. Якраз обіцяні лендліз і європейське озброєння має підійти, і тоді ситуація буде інша. Я ж там не з Генштабу, і не головнокомандувач Збройних сил, але думаю, в нас план теж свій є”, розповів “Киянин”. “Зараз – так, дуже важко, але зараз треба просто перебити цю орду, і втримати позиції, на яких ми стоїмо. Це дуже тяжко. Це не так, як я розповідаю, сидячи в машині в ефірі”, зауважив з усмішкою український захисник Бахмута.

Захисник також наголосив на потребі створення військових резервів, щоб можна було на фронті одних бійців замінювати іншими.

“Мобілізація потрібна з однієї простої причини. Підрозділи, які постійно на “нулях”, на “передку”, потребують елементарного відпочинку. Дуже велике фізичне навантаження у тих напружених, божевільних боях, які йдуть. Люди елементарно дуже стомлюються”, пояснив “Киянин”.



Звідки можуть почати великий наступ ЗСУ – прогноз NYT

І знову рекорд! 1140 окупантів за добу знищили ЗСУ – війна в Україні 11 лютого