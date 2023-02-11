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Звідки можуть почати великий наступ ЗСУ – прогноз NYT

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Звідки ЗСУ можуть піти у великий наступ
Національна служба новин - NNS

Незабаром очікується великий наступ ЗСУ. Який напрямок може стати метою українських військ

Найімовірнішим напрямом контрнаступу України, який очікується незабаром, буде на півдні із центром у Мелітополі.

Про це повідомляє НСН з посиланням на The New York Times.

Більшість окупованої Росією території знаходиться в межах досяжності ракет HIMARS, що змусило окупантів перемістити склади, командні центри та інші критичні запаси далі за фронт, йдеться в матеріалі.

При цьому очевидною метою українського контрнаступу може стати Мелітополь.

З Мелітополя може початися великий наступ ЗСУ

Звідки можуть почати великий наступ ЗСУ – прогноз NYT

Місто знаходиться на перетині двох важливих автострад та критичної залізничної гілки, що робить його вкрай важливим для постачання російських сил на півдні.

Видання зазначає, що у разі успішного прориву Україною через російські сили “контроль Росії над Херсонською областю буде значно ослаблений”.

“Без ліній постачання зі сходу російське підкріплення зможе прибувати тільки з Криму набагато довшим маршрутом, який також знаходиться в межах досяжності ракет HIMARS”, – наголошується в матеріалі.

Водночас NYT звертає увагу, що можливості наступу України на сході обмежені, адже РФ тут закріплює свої позиції та налагоджує лінії постачання ще з 2014 року.

Для настання десь Україні необхідно стримати просування Росії, при цьому зберігаючи власний особовий склад та техніку, підсумовує видання.

Російські окупанти навряд чи зможуть піти у наступ на Запоріжжя, оскільки кинули більшість своїх сил на підготовку для атаки на Луганській області.

Відомо, що російські окупанти готують у Маріуполі війська та техніку для атак на Вугледар.

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