Звідки можуть почати великий наступ ЗСУ – прогноз NYT

Незабаром очікується великий наступ ЗСУ. Який напрямок може стати метою українських військ

Найімовірнішим напрямом контрнаступу України, який очікується незабаром, буде на півдні із центром у Мелітополі.

Про це повідомляє НСН з посиланням на The New York Times.

Більшість окупованої Росією території знаходиться в межах досяжності ракет HIMARS, що змусило окупантів перемістити склади, командні центри та інші критичні запаси далі за фронт, йдеться в матеріалі.

При цьому очевидною метою українського контрнаступу може стати Мелітополь.

З Мелітополя може початися великий наступ ЗСУ

Місто знаходиться на перетині двох важливих автострад та критичної залізничної гілки, що робить його вкрай важливим для постачання російських сил на півдні.

Видання зазначає, що у разі успішного прориву Україною через російські сили “контроль Росії над Херсонською областю буде значно ослаблений”.

“Без ліній постачання зі сходу російське підкріплення зможе прибувати тільки з Криму набагато довшим маршрутом, який також знаходиться в межах досяжності ракет HIMARS”, – наголошується в матеріалі.

Водночас NYT звертає увагу, що можливості наступу України на сході обмежені, адже РФ тут закріплює свої позиції та налагоджує лінії постачання ще з 2014 року.

Для настання десь Україні необхідно стримати просування Росії, при цьому зберігаючи власний особовий склад та техніку, підсумовує видання.

Російські окупанти навряд чи зможуть піти у наступ на Запоріжжя, оскільки кинули більшість своїх сил на підготовку для атаки на Луганській області.

Відомо, що російські окупанти готують у Маріуполі війська та техніку для атак на Вугледар.

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