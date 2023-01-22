Наступ росії на Запорізькому напрямку не мав успіху – ISW

Наступ росії на Запорізькому напрямку не мав успіху. А інформація про масштабні наступальні дії РФ на Запоріжжя є частиною російської пропаганди. Таких висновків дійшли аналітики з американського Інституту вивчення війни. Про це вони пишуть у свіжому звіті, передає НСН.

В Інституті вивчення війни нагадали, що 20 січня член окупаційної адміністрації колаборант Володимир Рогов заявив про нібито великі успіхи російських військ у Запорізькій області.

Аналітики зазначають, що 21 січня Міністерство оборони РФ у своєму зведенні не повідомило про захоплення нових територій у Запорізькій області.

Замість цього в російському оборонному відомстві заявили, що якісь підрозділи Східного військового округу захопили деякі позиції в Запорізькій області.

У ISW вважають, що Міноборони РФ, імовірно, повідомило б про великі територіальні придбання російських військ, якби це відповідало дійсності.

Російські військові блогери 21 січня повідомили, що ситуація на Запорізькому напрямку залишається спокійною. При цьому території населених пунктів Степове, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка та Білогір’я продовжують залишатися спірними.

Зазначається, що Генеральний штаб ЗСУ підтвердив обстріли районів вищевказаних населених пунктів. Це дійсно може свідчити про бойові дії на цьому напрямку.

Аналітики ISW припустили, що колаборант Рогов проводить власну інформаційну операцію, штучно роздмухуючи успіхи російської армії.

Інші ключові висновки Інституту вивчення війни

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