Експерт розповів, які міста опиняться під загрозою, якщо Росія піде у новий масштабний наступ.

На думку виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка, найімовірніше, під загрозою опиняться Донбас та або Запоріжжя, або Павлоград.

Як передає НСН, таку думку він озвучив в інтерв’ю ТСН.

“Якщо ми виходимо з логічних речей, то в цьому випадку, більше всього, північний напрямок зі сторони Білорусі найменш вірогідний. Їм потрібно щось робити на Донбасі. Вся соціологія говорить, що одна із причин, яку росіяни собі уже придумали і яка є для них важливою, “ми захищаємо народ Донбасу”. Сам по собі Донбас Путіну не потрібен, але в силу того, що він сам себе загнав у пастку, він буде змушений воювати там. І другий напрямок – це, безумовно, або Запоріжжя, або Павлоград. У цю сторону, інших варіантів я не бачу. З моєї точки зору, ключова точка цієї війни – це Мелітополь”, розповів Денисенко.

Новий наступ Росії. Путін готується до реваншу

Як раніше повідомляли в американському Інституті вивчення війни, РФ у найближчі пів року спробує здійснити нову спробу рішучого наступу, найімовірніше, в Луганській області.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю Washington Post заявив, що російські військові 2023 року спробують захопити більшу частину Донбасу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що новий наступ РФ можливий на будь-якому напрямку.

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