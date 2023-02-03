В МЗС Польщі назвали найгірший сценарій завершення війни в Україні

Заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський назвав найгірший сценарій завершення війни в Україні.

На його думку, тривалий мир на сході Європи можливий тільки в разі військової перемоги України над Росією. А ось сценарій, де Кремлю дозволять “зберегти обличчя”, буде найгіршим.

Про це повідомляє НСН з посиланням на УНІАН.

“Умовою будь-якого тривалого миру в Європі є те, що Україна повинна вигнати Росію зі своєї території”, – заявив Яблонський.

Дипломат підкреслив, що Варшава домагається такого результату війни, при якому Росія вийде з війни проти України “переможеною, абсолютно розгубленою” і буде притягнута до відповідальності за агресію.

“Для агресора вийти з цього конфлікту зі збереженим обличчям було б найгіршим сценарієм. Не тільки з точки зору нашої безпеки, але і в глобальному масштабі. Це показало б потенційним учасникам такої агресії, що вона просто окупається”, – вважає Яблонський.

Найгірший сценарій завершення війни

Нагадуємо, коли навесні 2022 року Росія відступила з півночі України, але продовжувала наступати на Донбасі, президент Франції Еммануель Макрон пропонував такий варіант мирного договору, який би дозволив “зберегти обличчя” Путіну.

Ідеї Макрона викликали невдоволення не тільки в Україні, а й в інших країнах колишнього соцтабору, добре знайомих з особливостями зовнішньої політики Москви. При цьому політики з Польщі та Чехії нагадали Заходу, чим закінчилися спроби “зберегти обличчя” Гітлеру.

А вже під кінець року навіть канцлер Німеччини Олаф Шольц, відомий своєю обережною політикою щодо РФ, визнав, що правильним результатом війни буде повна перемога України.

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