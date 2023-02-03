Великий наступ росії. Як це може бути, розповіли в ISW

Путін, ймовірно, знову переоцінив сили російської армії, а тому її великий наступ на сході України передчасно завершиться у сезон весняних дощів і не буде результативним.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), передає НСН.

Аналітики звернули увагу на заяву представника Головного управління військової розвідки України Андрія Черняка, який в інтерв’ю Kyiv Post розповів, що президент РФ Володимир Путін наказав російським військовим захопити всю Донецьку і Луганську області до березня 2023 року. Черняк також повідомив, що російські війська перекидають додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння і військову техніку в райони східної України.

«Путін, можливо, знову переоцінив власні можливості російських військових. ISW не помітив жодних доказів того, що російські війська відновили достатню бойову міць, щоб розгромити українські сили на сході України і захопити понад 11 300 кв. км неокупованої Донецької області (понад 42% від загальної площі області) до березня, як наказав Путін», наголосили в інституті.

В ISW вважають, що давно обговорюваний великий російський наступ, швидше за все, завершиться передчасно – під час квітневого сезону весняних дощів або раніше. При цьому аналітики вважають, що російська армія не зможе досягти істотного оперативного успіху.

«Кульмінація російських сил може створити сприятливі умови для українських військ, якими вони зможуть скористатися в контрнаступі наприкінці весни або влітку 2023 року після отримання західних танків», додали аналітики.

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