Надувні танки і «зуби дракона» – як окупанти готуються до наступу ЗСУ на Запоріжжі

Як окупанти готуються до наступу ЗСУ на Запоріжжі, розповіло видання РІА-Мелітополь, передає НСН. Зокрема повідомляється про «супер-зброю другої армії світу» – надувні танки. А також згадуються вже відомі «зуби дракона»

Видання пише, що російські солдати дуже активно готуються до оборони тимчасово окупованої частини Запорізької області та Криму. Вони вирили вздовж пляжів півострова сотні кілометрів окопів, а також повсюдно розставляють так звані “зуби дракона”, які, за словами очевидців, порожнисті всередині і розвалюються ще під час встановлення. Також, зміцнюючи лінію фронту під Мелітополем, горе-вояки встановлюють макети надувних танків.

– Командування 58 армії приїжджало на позиції і наказало споруджувати макети військової техніки, щоб спробувати обманом зупинити розлючених укронацистів під час майбутнього контрнаступу, – пише джерело, на яке посилаються журналісти. – “Друга армія світу” і макети, КАРЛ

РІА-Мелітополь нагадує, що у січні українські військові виявили здуті гумові макети російських танків у Запорізькій області. У Генштабі тоді зазначили, що в той час, коли наші партнери узгоджують поставки танків в Україну, окупаційна армія також нарощує присутність “танкових підрозділів” на запорізькому напрямку. Але, мабуть, вільне повітря козацького краю не підходить для “гумових” виробів окупантів, тому вони здуваються, так і не виконавши своєї основної місії.

Готуються окупанти до українського наступу і в Криму. Тут вони створили оборонне угрупування. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«Інфраструктура на тимчасово окупованому півострові підтримується в бойовій готовності. У Криму розміщений потужний сухопутний і авіаційний компонент. Наприклад, це близько 90 бойових літаків, 60 бойових вертольотів. Створено оборонне угруповання, що здійснює заходи із облаштування фортифікаційних споруд, лінії оборони. Вони готуються до оборонних дій на території півострова», – сказав Вадим Скібіцький.

Коментуючи спорудження окупантами траншей та окопів на кримських пляжах, представник воєнної розвідки України зауважив, що «вони обрали найбільш небезпечні напрямки, де може бути проведена морська десантна операція, і зараз саме там здійснюють підготовку оборонних рубежів».

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