На Запоріжжі окупанти підчепили сибірську язву

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, як окупанти на Запоріжжі підчепили сибірську язву, передає НСН.

Як росіяни підчепили сибірську язву

В ефірі телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, як росіяни розкопали скотомогильник, внаслідок чого заразилися сибірською язвою, або сибіркою.

Сибірська язва зустріла російських окупантів під час риття фортифікаційних споруд (окопів). Вони викопали скотомогильник на території тимчасово окупованої Запорізької області.

Після підтвердження діагнозу двох росіян вивезли в невідомому напрямку, а весь ворожий підрозділ пересиджує на карантині.

Я радий, що вже і таким шляхом розпочалася ліквідація ворогів на тимчасово окупованій території Запорізької області, каже Іван Федоров.

Як окупанти готуються до евакуації з Мелітополя та інших міст

Головний гауляйтер Балицький не виходить з екранів пропагандистського телебачення, на якому постійно просить про допомогу, розповідає, що ЗСУ захоплюють частини сірих зон. У нього почалася істерія.

Ми бачимо, що сьогодні російські окупанти ще не біжать з Мелітополя, але вже готуються до евакуації, каже Федоров.

У населених пунктах тимчасово окупованих територій починають з’являтися автобуси. Їх завозять в Енергодар, Токмак, Кам’янку-Дніпровську, Молочанськ. Військові автівки з гучномовцями закликають евакуюватися.

Передусім на евакуацію беруть людей з російськими паспортами, колаборантів та окупантів. Росіяни планують насильницьки вивозити українських дітей. Вони це пояснюють тим, що везуть на канікули в Крим чи Краснодар.

Крім того, росіяни посилили фільтрацію в містах. Людей знову допитують, перевіряють татуювання.

Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Мелітопольському районі окупанти смертельно отруїлися невідомою речовиною.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, на концерт до кобзона відправилися 20 російських окупантів.

“Загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема, і небойових. Так, у одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини, 24 квітня померли 20 загарбників”.

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