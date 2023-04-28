На Запоріжжі 20 окупантів смертельно отруїлися невідомою речовиною – Генштаб

На Запоріжжі у тимчасово окупованому Мелітопольському районі окупанти смертельно отруїлися невідомою речовиною.

Про це повідомляє НСН з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

“Загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема, і небойових. Так, у одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини, 24 квітня померли 20 загарбників”, йдеться у повідомленні Генштабу.

Генштаб звітує про сім авіаударів по місцях зосередження російських військ, удар по зенітно-ракетному комплексу та збиття шести безпілотників різного типу. Ракетні війська й артилерія, за зведенням, вразили два пункти управління, місце зосередження живої сили, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та два артилерійських підрозділи.

Як повідомляв міський голова Мелітополя Іван Федоров, 27 квітня, в центрі тимчасово окупованого міста було чути вибух.

Федоров уточнив, що вибух о 05:20 стався біля під’їзду будинку на вулиці Героїв України 67.

“За попередніми даними лікарняний виписано одному з керівників окупаційної поліції, який зрадив Україну і переметнувся на сторону ворога. Шлях кожного колаборанта передбачуваний: вчора зрада, сьогодні паніка, завтра розправа”, наголосив міський голова.

Йдеться про Олександра Міщенка. 42-річний колаборант помер у лікарні.

“До повномасштабного вторгнення Міщенко був начальником Приазовського відділу поліції. Після окупації мало того, що сам переметнувся на сторону ворога, так ще і підбив своїх співробітників стати зрадниками”, розповів Федоров.

Крім Міщенка отримав серйозні поранення під час вибухів ще один зрадник. За даними РІА Мелітополь, це Юрій Акімов. Повідомляється, що у Акімова важкі травми нижніх кінцівок.

Також про вибухи у Мелітополі повідомлялось 22 квітня.

Як писали місцеві ЗМІ, в районі депо було підірвано тепловоз із кадировцями.

“З власних джерел РІА Мелітополь стало відомо, що в районі депо підірвали тепловоз із кадировцями. Точну кількість втрат р*шисти приховують, а пропагандистські смітники навіть не стали традиційно звітувати про навчання і філігранну роботу р*шистського ППО”, повідомляли журналісти.

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