Які бази відпочинку у Кирилівці на Запоріжжі окупанти вже захопили і як саме використовують їх. Про таке розповідає місцеве видання РІА-Мелітополь, передає НСН. Зазначається, що на деяких базах живуть звичайні військові, на інших – їх керівництво. А деякі використовуються загарбниками у якості тюрми для дезертирів.

Коли окупанти разом з колаборантами розпочали так звану «націоналізацію» майна, знаходилися власники баз відпочинку, які намагалися «всидіти на двох стільцях» і «підкупити» загарбників своєю увагою. Але більшості це не допомогло – залишилися ні з чим. Також відомо, що не на кожній базі відпочинку російські військові бажають селитися. Іноді їм не підходять умови і вони «крутять носом», вишукуючи більш ласий шматок…

Детальніше про ситуацію в окупованій Кирилівці – у матеріалі РІА-Мелітополь

Які бази відпочинку у Кирилівці окупанти вже захопили

Автори зазначають, що напередодні курортного сезону так званий тво губернатора Запорізької області Є. Балицький своїм указом приєднав Кирилівку до Мелітополя.

А так званий в.о. ‘міністра культури, спорту та туризму Запорізької області’ такий Радик Ісякаєв ось уже більше місяця вішає локшину на вуха російської аудиторії, розповідаючи, що в запорізькому Приазов’ї в найближчому майбутньому буде створено ‘туристичний кластер ‘Азовське узбережжя’.

Як цей туристичний сезон та кластер насправді організовується дуже добре знають власники баз відпочинку у Кирилівці. З минулого року більшу частину нерухомості окупаційна влада націоналізувала. У списку віджатих насамперед дитячі табори, бази відпочинку, – пише РІА-Мелітополь

Частина підприємців, як флюгери, тримали носа за вітром і намагалися загравати з рашистами, сподіваючисьзберегти бізнес, отримати преференції і навіть примножити свої курортні володіння. Але в результаті, опинилися серед перших у списках націоналізації нерухомості. І, зрештою, їм довелося виїхати з Кирилівки, бо окупанти, яких вони напували і годували, ясно дали зрозуміти: «Вашого тут більше нічого немає».

За інформацією місцевих жителів, у самому селищі практично всі бази відпочинку та табори, що належать вузам, держпідприємствам та приватним підприємствам, вже віджаті рашистами. І на цих базах давно мешкають окупанти.

– Є бази, наприклад, на Федотовій косі, на які рашисти зайшли, але жити там не залишилися, оскільки там умови для проживання їм не підійшли – не було, наприклад, опалення. З деяких комплексів вони просто вкрали трансформатори потужністю 160 кВт та перевезли на упорядкованіші бази, – повідомляють місцеві жителі

Таким чином, на багатьох відпочинкових базах курортний сезон вже давно почався у військових. Так, у самій Кирилівці рашисти заселилися на 8 базах, включаючи:

«Нива»

«Салют»

«Терешкова»

Санаторій «Альбіон»

Націоналізували окупанти і найбільший на Азовському узбережжі аквапарк “Остів скарбів” площею 60 тисяч квадратних метрів.

Поруч із аквапарком знаходився дельфінарій. Його вже встигли й пограбувати. На одному з рашистських Телеграм-каналів з’явилася інформація про те, що доблесні мелітопольські поліцаї гарячими слідами розкрили крадіжку.

Нібито співробітники окупаційної поліції отримали повідомлення про те, що з місцевого дельфінарію було вкрадено металоконструкції та коштовний дренажний насос.

На деяких відпочинкових базах рашисти тримають своїх дезертирів. Вони погано одягнені, худі, брудні, без зубів. Зокрема, на базі ‘Меркурій’ бачили такий контингент російських військових ‘відпочиваючих’.

На косі Пересип заселені:

«Каравелла»

«Білуга»

«Перлина Таврії»

‘Меркурій’

«Гармонія»

«Пересип»

«Колос»

дитячий табір «Шахтобудівник»

дитячий табір «Лелека»

дитячий табір «Вогник»

Як правило, окупанти заїжджають на базу, виганяють охорону, на її місце ставлять своїх солдатів. Потім запускають бари, ресторани, перевірений обслуговуючий персонал. На віп-базах мешкає виключно офіцерський склад. Зокрема, на «Пересипі», Перлині Таврії», «Білузі».

Остання база відпочинку – «Білуга» належить сім’ї секретаря міської ради Романа Романова.

Це була одна з найдорожчих баз відпочинку на узбережжі Азовського моря із сучасними басейнами, номерами, рестораном – не гірше, ніж у Єгипті та Туреччині.

Проживання у найдорожчому сімейному люксі коштувало 74 000 грн. на добу.

Сьогодні тут мешкає виключно офіцерський склад підрозділів армії Росії.

Є інформація, що вріо гауляйтера Є. Балицький вже навіть встиг перепродати частину вкраденого майна Романових:

На Федотовій косі рашисти обживають апартаменти таких баз:

«Водний світ»

«Водограй»

«Іскра»

«Адмірал»

«Донець»

«Хортиця»

Мелітопольський міський голова Іван Федоров рекомендував усім бізнесменам, чиї бази відпочинку вкрали окупанти, фіксувати факт «націоналізації» майна росією:

– За більш як рік окупації все, що змогли налагодили рашисти, то це звичну для них схему рекету. Окремо це стосується готельних комплексів та санаторіїв на Азовському узбережжі. Ми даємо рекомендації власникам баз відпочинку, куди і як звертатися до силових структур України, щоб зафіксувати факт захоплення майна. Це необхідно зробити для отримання компенсації у майбутньому, – повідомив під час прямого ефіру Мелітопольський міський голова Іван Федоров

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