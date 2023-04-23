Окупанти вкрали популярну базу відпочинку в Кирилівці (фото)

Окупанти привласнили популярну базу відпочинку в Кирилівці. Про це повідомляють власники у Фейсбуці, передає НСН.

Йдеться про базу відпочинку «Адмірал» в Кирилівці. Вона розташована на Федотовій косі. База користувалася великою популярністю серед відпочивальників до повномасштабного вторгнення росії і захоплення нею півдня Запоріжжя. Власники вкладали душу у свою справу. Витратили багато сил, часу і грошей, аби створити справжній оазис.

Друзі, шановні гості, наші рідні! Всі, хто спостерігав, щиро підтримував, долучався до історії створення та розвитку Бази відпочинку «Адмірал»! Все, що створювалось нами роками, скрізь перипетії будівництва, муки вибору кахлю та меблів, шпалер та фіранок, розробки меню і анімаційних програм, облаштування пляжу, аквазони та басейну, було нахабно ВКРАДЕНО новою фейковою окупаційною адміністрацією «Министерства». Болить… – йдеться у повідомленні власників

Вони додають втім, що можна вкрасти матеріальні цінності, речі, майно.. Але не можна вкрасти атмосферу, людей, душу. Бо це є основа гостинності.

І скільки б не вішали нові господарі свої ганчірки на флагшток корабля на дитячому майданчику, справжній АДМІРАЛ буде тільки під жовто-блакитним прапором з гостями з усієї України! Впевнені, вже скоро! Вдячні всім, хто з нами! – кажуть власники

Окупанти вкрали популярну базу відпочинку в Кирилівці «Адмірал»: ось як вона виглядала

Ще новини України: «Це падав Лірид» – у Держкосмосі назвали ймовірну причину спалаху над Києвом