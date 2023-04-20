У Держкосмосі назвали ймовірну причину спалаху над Києвом, передає НСН. На думку фахівців Державного космічного агентства,19 квітня увечері сталося падіння метеориту з потоку Лірид. Про це йдеться на сайті Держкосмосу.

Там зазначили, що щороку у квітні Земля проходить через шлейф комети Тетчер, яка залишає метеорний потік Ліриди.

Ліриди — це дуже швидкі та яскраві метеори, які спричиняє шлейф комети Тетчер. Ліриди не залишають довгих палаючих слідів, коли проносяться через атмосферу Землі. Їхня ознака — яскраві спалахи або так звані «вогненні кулі».

Метеорний потік Ліриди — один із найдавніших, що відомі людству. Його ще спостерігали китайці у 687 році до нашої ери. Свою назву потік Ліриди отримав від сузір’я Ліри, з якого нібито падає метеоритний дощ.

У шлейф комети Тетчера, яка залишає метеоритний потік Ліриди, Земля потрапила 15 квітня 2023 року. Вийде з нього наша планета 29 квітня. Пік зорепаду припадає на 21 квітня — наголосили фахівці

Вони додали, що схожий випадок відбувся у лютому цього року. Вночі над північчю Франції впав метеор, який згорів в атмосфері. Метрове небесне тіло під час вибуху освітило небо над країною, що зафіксували камери спостереження й очевидці.

На тільки в Києві, а й у Білорусі

Зазначимо, що 19 квітня спалахи бачили не тільки мешканці Київщини, а й Білорусі. Рідкісне явище сталося в той же час, коли над українською столицею Києвом бачили загадковий яскравий спалах. Про це пише Обозрєватєль.

Момент падіння метеорита було знято у місті Гомель. Про це повідомляє Telegram-канал “МотолькоПомоги”.

Запис з автомобільного відеореєстратора датується 19 квітня 21:56 за місцевим часом. Крім того, про яскравий спалах у небі повідомляли у різних містах Білорусі.

Близько 22:00 мешканців Гомеля, Мозиря та інших міст, що розташовані поблизу білорусько-українського кордону, налякав яскравий спалах у небі, який нагадував падіння метеорита.

За інформацією Telegram-каналу “Флагшток”, місцеві жителі помітили світловий спалах жовто-синього або жовто-зеленого кольору. З Гомеля спалах спостерігався у напрямку півдня, у Мозирі – у південно-східному напрямку.

“Метеорит” вже розпродають

Цікаво, що вже сьогодні, 20 квітня, в інтернеті з’явилося оголошення про продаж свіжого метеориту. Про це повідомляє низка українських Telegram-каналів, у тому числі ТіКиїв.

В оголошенні зазначено, що космічні камені різних форм та розмірів найбільший важить 12 кг (його ціна — 10 000 грн, що дорівнює 271 долару).

Насправді не зрозуміло, чи це метеорит чи просто камінь незвичайної форми, і вже тим більше не ясно, чи це саме те саме небесне тіло, падіння якого розбурхало киян. Швидше за все це просто жарт.

Як все було:

Близько 22:00 години 19 квітня в небі над Києвом спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкта. Після цього в столиці та області оголосили повітряну тривогу.

У КМВА спершу заявили, що, попередньо, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Проте у NASA це заперечили. А зранку 20 квітня у КМВА спростували свою ж заяву, пояснивши це тим, що хотіли «заспокоїти киян»

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що працювало ППО, а згодом видалив своє повідомлення. Пізніше Повітряни сили України запевнили, що не працювали 19 квітня на Київщині, бо боротьба з «небесними тілами» не входить до їх компетенції. Українська ППО була зайнята в той момент боротьбою з російськими «шахедами» на півдні і сході країни.

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