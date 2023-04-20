Спалах над Києвом: у КМВА пояснили, чому оприлюднили інформацію про падіння супутника

Яскравий спалах над Києвом ввечері 19 квітня не був спричинений падінням супутника NASA. Водночас таку інформацію місцева влада оприлюднювала, аби на той момент заспокоїти киян.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, передає НСН.

«Аби заспокоїти мешканців та гостей столиці, КМВА оприлюднила інформацію про ймовірне падіння американського сателіта і з поміткою «попередня інформація», йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, приблизно о 22:00 19 квітня у межах Києва у небі зафіксували падіння невідомого повітряного об’єкта.

В КМВА підкреслили, що після перевірки та уточнення інформація щодо ймовірного застосування ворожих безпілотників чи повітряного удару ракетним озброєнням не підтвердилася.

Сергій Попко стверджує, що на той момент даних чи попереджень про можливе входження в атмосферу Землі значного за розмірами космічного тіла від жодного світового аерокосмічного агентства чи астрономічної обсерваторії також не було.

«Проте було попередження від NASA про падіння на Землю їхнього космічного супутника. Зараз, після офіційної заяви NASA ми можемо дати уточнену інформацію — це не був їхній супутник», — уточнив Попко.

І додав, що фахівці ще мають з’ясувати, що саме було причиною спалаху. І підтвердив ще раз, що українська протиповітряна оборона не застосовувала наявне озброєння.

Водночас у Космічному агентстві повідомили, що в момент спалаху невідомого об’єкта над Україною була зареєстрована «високоенергетична акустична подія» з епіцентром у Київській області.

В агентстві припускають, що спалахи пов’язані з входом космічного тіла в щільні шари атмосфери. Інформацію ще уточнюють.

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