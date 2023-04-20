Спалах над Києвом 19 квітня вночі – що це було? (фото, відео)

19 квітня пізно увечері мешканці побачили дивний спалах над Києвом якого не бачили ніколи раніше, передає НСН. В мить небо стало блакитно-зеленим, на ньому з’явилася куля. Після цього у столиці оголосили повітряну тривогу.

Спалах над Києвом: відео

Надзвичайна подія викликала неабиякий резонанс. Декілька годин соцмережі обговорювали її, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Деякі мешканці стверджували, що чули вибух, інші казали, що вибухів не було. А повідомлення офіційних органів протирічили одне одному.

Так, одразу після того, як стався спалах над Києвом і відео потрапило в мережі, в ОВА повідомили:

Жителі Київщини! У небі виявили повітряну ціль. Сили ППО напоготові. Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не публікуйте в мережу

Але все це було схоже на повітряні цілі, які українці бачили раніше. Тому в мережі активно почали просувати версію «НЛО над Києвом».

Реакцією на це став допис глави Офісу президента Андрія Єрмака, який запевнив, що працювала наша ППО.

Не переймайтесь щодо НЛО. Це наша ППО – написав він

А через короткий час видалив свій допис.

Це тільки додало масла у вогонь, резонанс збільшився, і користувачі соцмереж з новою силою стали обговорювати дивовижне явище. Мережа вибухнула мемами на кшалт ось таких.

Згодом у КМВА заявили, що ППО над Києвом не працювало, а впав супутник NASA.

Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкту. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Аби уникнути жертв від падінь на землю уламків – була оголошена повітряна тривога. ППО не працювала», – написав Сергій Попко, начальник КМВА

Спочатку в Повітряних Силах майже підтвердили цю версію, повідомивши наступне:

За попередньою інформацією спалахи над містом Київ близько 22.30 пов’язані із падінням супутника/метеорита (уточнюється). На даний час загрози застосування противником засобів повітряного нападу на цьому напрямку немає. Протиповітряна оборона в готовності!

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А поки соцмережі потішаються мемами з літаючими тарілками, інтенсивна бойова робота Повітряних Сил по БпЛА “Shahed-136/131” триває на південно-східному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування “Схід”. Збито близько десяти “шахедів”. Деталі – пізніше! Зберігайте спокій, залишайтесь в укритті в регіонах, де оголошено повітряну тривогу! – йшлося в повідомленні

Згодом Повітряні сили заявили, що можуть підтвердити версію про падіння супутника.

У Повітряних силах ЗСУ поки не можуть підтвердити інформацію про падіння супутника – написав речник командування Повітряних сил Ігнат

Врешті в американському космічному агентстві NASA спростовують дані, що спалах над Києвом міг бути спричинений падінням з орбіти супутника. Про це повідомляє БІ-БІ-СІ з посиланням представника Управління комунікацій NASA Роба Маргетта.

За його словами, супутник все ще перебував на орбіті в той час, коли спостерігався спалах.

Він додав, що NASA і міністерство оборони США продовжували відстежувати супутник RHESSI.

Раніше цього тижня космічне агентство США оголосило, що знятий з експлуатації супутник вагою 660 300 кг знову увійде в атмосферу в середу.

RHESSI, який використовувався для спостереження за сонячними спалахами, був запущений на низьку навколоземну орбіту в 2002 році і виведений з експлуатації в 2018 році, повідомляє NASA.

Отже, на даний час залишається загадкою, що спричинило дивний спалах над Києвом. Ми відстежуємо усю інформацію, яка з’являється, і триматимемо вас в курсі.

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