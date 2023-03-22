У Карпатах був помічений “Брокенський привид” – містичні фото рідкісного явища

У Карпатах був помічений “Брокенський привид” – незвичайне природне явище. Користувачі мережі заявили, що від такого містичного вигляду були зачаровані.
Світлиною поділився керівник Чорногірського рятувального посту Василь Фіцак у Facebook, передає НСН.
Рятувальник розповів, що “привид” з’явився на Чорногорі. Коли він зник, у горах з’явилось сяйво.
Якось містично буває на горі, зазначив Фіцак.
Люди у мережі захоплені видовищем. Навіть висунули припущення, що суне якийсь грізний циклон. Під фото вони писали, що це унікальне явище, однак інші стверджували, що бачать таке в горах часто.
Ще одне фото Василя Фіцака – сяйво в горах
“Брокенський привид” – що це
Це явище, коли спостерігач бачить у хмарах свою тінь від сонця. Зазначимо, що тінь може бути дуже великою і навіть оточеною кількома кольоровими кільцями — так звана глорія.
Іноді “привид” може рухатись навіть тоді, коли спостерігач стоїть непорушно. Це відбувається через рух хмар та коливанням їхньої щільності.
Звідки пішла назва і де можна побачити це природне явище
Популярності явище набуло завдяки піку Брокен в горах Гарц у Німеччині, де постійні тумани та доступність малих висот дозволяють його спостерігати. Це сприяло виникненню місцевої легенди, по якій і дали явищу назву, пише УНН.
“Брокенський привид” спостерігався і був описаний Іоганном Зільбершлагом у 1780 році та відтоді не раз описувався у літературі про гори Гарц. Це явище можна побачити у різних гірських куточках світу.
Зустрічається і в Україні у Кримських горах та Карпатах. Подібне можуть спостерігати пасажири, що перебувають у літаку.
“Брокенський привид з’являється”, коли Сонце світить через альпініста, що дивиться вниз з хребта або піку в туман. Тінь альпініста йде крізь туман, часто приймаючи химерні незграбні контури, викликані перспективою.
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